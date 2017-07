‘Utopia Dreamers’, un disc amb denominació d’origen

Al voltant de cent persones s'han concentrat aquest divendres a l'Escorxador per gaudir d'aquesta mostra artística en la qual les alumnes de la companyia han representat diverses coreografies

Un cicle de sis concerts, programats dins el Sitgestiu Cultural, permet recuperar aquest emblemàtic espai com a escenari de recitals

30/06/2017 13:47:09

Phoenix, Parcels i Joan Miquel Oliver van encetar el Vida 2017 a la masia d’en Cabanyes per on s’espera que hi passin 30.000 persones