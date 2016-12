El cartell del Vida 2017 incorpora tres artistes internacionals emergents

El Vida 2017 comptarà amb les actuacions de Parcels, Shame i Gabriela Cohen, tres artistes internacionals emergents que el festival vol contribuir a projectar. Sota l’eslògan ‘Vida Next Big Thing’, el festival ha anunciat el concert de la formació australiana Parcels pel primer dia del festival, el 29 de juny, garantint un gran espectacle de funk-pop. Pel que fa als londinencs Shame, la banda actuarà el divendres dia 30, mentre que l’ex vocalista de The Furrs, Gabriella Cohen, ho farà en la jornada de dissabte, 1 de juliol. Aquestes tres confirmacions s’afegeixen al cartell que el Vida està desgranant lentament, on ja hi ha anunciats Fleet Foxes, Phoenix, The Flaming Lips, Real Estate i La Casa Azul. El festival es celebrarà als jardins de la Masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú del 29 de juny al 2 de juliol.