El Museu Deu enceta les festes nadalenques amb un espai dedicat al seu fundador

El Museu Deu del Vendrell ha aprofitat l’inici de les festes nadalenques per dedicar un espai museístic al seu fundador, Antoni Deu Font. Amb aquesta iniciativa es pretén revalorar la figura del donant per tal que el públic conegui més encara el personatge, qui fou notari de la vila i qui va donar la seva col·lecció a la població.



Així, a la planta baixa del Museu, s’exposa des d’avui mateix un espai amb artistes de la talla de Ceferino Olivé, Frederic Lloveras, Ricard Sala Olivella i Ferret Carbonell.



Els aquarel·listes Ceferino i Lloveras interpreten la notaria que el senyor Deu tenia a Piera, acompanyats del bust del senyor Deu realitzat per l’escultor Ricard Sala Olivella. L’espai queda del tot definit amb la pintura de Joan Ferret Carbonell.



Des d'un punt de vista professional, Joan Ferret Carbonell és una persona coneguda en el món de l'automoció gràcies al seu treball al capdavant de la firma FERVE S.A. És l'inventor de nombrosos dispositius; potser el més famós d'ells és el "Fervelèctric", un cotxe elèctric del qual les bateries es recarreguen amb energia solar. El propi Joan Ferret dissenya productes FERVE, i a més, per millorar i evolucionar-los any rere any, els dóna una imatge moderna que l’ha portat a guanyar nombrosos premis de disseny industrial.



Joan Ferret és inquiet, curiós i sobretot, molt entusiasta, i aquest esperit sense límits es desenvolupa de forma gairebé desenfrenat en el camp d'art. La peça exposada al Museu Deu representa el despatx de la notaria del senyor Deu al Vendrell.



A més també es poden contemplar en aquest espai diferents llibres de lectura del senyor Deu, així com publicacions sobre el col·leccionista.