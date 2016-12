Cunit vol posar la història del municipi a l'abast de tots els seus estudiants

En els darrers dies, la regidoria de Turisme i Patrimoni, ha contactat amb l'arqueòleg Dani López, especialista referent de la cultura íbera al Penedès. El motiu ha estat la voluntat d'analitzar amb més detall la realitat arqueològica del municipi i estudiar possibles campanyes de difusió del patrimoni històric a les escoles de Cunit.

En l'actualitat, a Cunit hi ha localitzats 3 jaciments ibèrics que ja s'han inventariat.

Dani López és el responsable actualment de diverses excavacions en el Penedès, les quals han tingut com a resultat troballes importants tant al Planot de la Timba de Santa Bàrbara, entre els termes municipals de Castellet i la Gornal i l’Arboç (Alt i Baix Penedès), com al al turó de Font de la Canya, a Avinyonet, on ja es van localitzar les primeres llavors de vinya del Penedès. Aquests resultats han permès constatar que el riu Foix va ser una via d’entrada del vi fenici al Penedès durant el segle VII a.C.