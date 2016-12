El Govern crea el guardó Pau Casals per enfortir la projecció internacional de la cultura catalana

El Govern ha aprovat aquest dimarts la creació del guardó Pau Casals amb l'objectiu de fomentar la projecció exterior de la cultura catalana i situar el model cultural del país com a referent i marca internacional. La distinció suposa atorgar a personalitats rellevants de l'àmbit cultural català el títol honorífic de Legat o Legada d'Honor de la cultura catalana perquè contribueixin a la seva promoció arreu del món durant dos anys. Aquestes tasques es desenvoluparan tant en el marc de les seves respectives activitats professionals com en tots aquells esdeveniments o actes culturals als quals puguin assistir a petició de la Generalitat. La distinció es concedirà a títol vitalici i honorific, sense cap tipus de retribució.

Els guardonats hauran de ser personalitats de prestigi internacional reconegut per la seva "excel·lència" en qualsevol disciplina cultural, han d'haver contribuït a la projecció exterior de la cultura catalana, tenir un ressò o influència que els permeti amplificar el missatge de Catalunya "com a país de prestigi, d'excel·lència i de qualitat" i tenir una "excel·lent reputació, integritat i honorabilitat pública i privada". Un altre requisit és no donar suport a organitzacions o causes que siguin "incompatibles" amb les finalitats de la distinció.

En qüestió de "mesos", el Govern donarà a conèixer el nom de la primera persona distingida com a Legat d'Honor de la cultura catalana. Malgrat la insistència dels periodistes, el conseller de Cultura, Santi Vila, ha evitat dir noms de possibles premiats. Tot i així, ha deixat algunes pistes sobre la taula. "Si estiguéssim als anys 60 o 70, Salvador Dalí, Joan Miró o Antoni Tàpies" haurien pogut ser alguns dels guardonats. "En aquests moments, podríem parlar de persones que han triomfat a París, Nova York o Jerusalem", ha apuntat.

Els departaments de Cultura i Exteriors, juntament amb la fundació Pau Casals, proposaran i decidiran els guardonats, segons ha detallat Vila.

Així mateix, Vila ha aclarit que el guardó Pau Casals té una "naturalesa molt diferent" al premi Internacional Catalunya, que reconeix a ciutadans catalans que s'han distingit per la seva vàlua en les branques científica, econòmica, social o cultural" i de manera anual.

En canvi, la decisió de crear aquest guardó s'emmarca en l'impuls d'avançar cap a un model cultural compartit per tots els agents implicats, eficient i competitiu, que faci possible posicionar Catalunya a l'avantguarda de les polítiques culturals del món i desplegar i enfortir la realitat cultural catalana per situar el model del país com a referent i marca internacional.

L'elecció de Pau Casals per donar nom al guardó respon al fet que va ser un dels millors violoncel·listes del segle XX i és reconegut com un dels millors intèrprets i directors d'orquestra del seu temps en l’escena internacional. També va actuar com a ambaixador de Catalunya i de la cultura catalana, per la qual cosa la seva figura transcendeix la dimensió de l’artista individual i constitueix un símbol emblemàtic de la petja que la cultura catalana deixa al món, segons argumenta el Govern.