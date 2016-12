Un goig a Sant Antoni Abat i la preestrena d'una sarsuela, novetats dels Tres Tombs de Vilanova

L'associació dels Tres Tombs va presentar divendres el programa d'actes de la Festa Major d'hivern 2017. Les principals novetats de l'edició de la festa d'enguany és la presentació per primera vegada d'un goig dedicat a Sant Antoni Abat i la preestrena de la sarsuela Cançons de taverna de mar.

Les activitats es duran a terme des del 12 de gener i fins al 4 de febrer i inclouen des de cites tradicionals del 17 de gener fins a un complet programa d'activitats paral·leles.

La regidora de Cultura, Teresa Llorens, va destacar en l'acte de presentació la voluntat de l'organització de pensar la festa per a tots els públics, "és una festa intergeneracional, pensada per gent de totes les edats. Heu fet l'esforç de pensar la festa pels nens, pels joves, per la gent de mitjana edat".



El cap de setmana del 14 i 15 de gener estarà ja farcit de propostes com ara el Correfoc de Sant Antoni, el Ball dels Tres Tombs i el pregó. La vigília del 17 de gener es farà el tradicional llançament de morterets i la festa grossa del dia de Sant Antoni començarà amb l'esmorzar d'escalfament, l'ofici, la concentració de cavalleries i carruatges i la benedicció, que donaran pas als tradicionals Tres Tombs.

Altres activitats que completen el programa d'actes són de caràcter musical, com ara el concert de Joan Reig, bateria del grup Els Pets, el mateix dia 17, la preestrena de la sarsuela Cançons de taverna de mar, dirigida per Josep Maria Damunt o l'espectacle infantil "Gisela y el libro mágico".

El diumenge, 22 de gener, també es durà a terme la cercavila infantil de Sant Antoni, així com la "Dansada d'hivern" a càrrec del Grup de Dansa de Vilanova i la Geltrú.

Un altre element destacat és la publicació en el programa dels Tres Tombs 2017 d'un treball de recerca sobre la façana de Sant Antoni Abat.