Acaba el termini de consulta pública sobre l'ordenança d'activitats recreatives de Vilanova

Entitats i ciutadans a títol personal han fet arribar diverses aportacions per a la futura “Ordenança d'espectacles públics i activitats recreatives en espais i establiments oberts al públic i a l'aire lliure”. Tancat el termini de consulta pública, l'equip redactor de l'ordenança analitzarà ara les consideracions aportades per la ciutadania per incorporar-les al text, que ha d'estar enllestit a principis de febrer.

Un cop redactada la proposta d'ordenança, s'explicarà a les entitats, organitzacions i ciutadania en general. La idea serà donar-la a conèixer i acabar-ne de debatre els aspectes més importants perquè s'adapti, en el marge que permeti la llei, a la dinàmica i al tarannà de Vilanova i la Geltrú, així com a les necessitats de la ciutadania i dels organitzadors d'activitats recreatives.

Paral·lelament a la confecció de l'ordenança, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està avançant, d'una banda, en l'elaboració d'un estudi de les places de la ciutat, per definir els indrets i les característiques dels esdeveniments que s'hi poden realitzar. Posteriorment es faran estudis acústics de les principals places per disposar d'una major concreció tècnica de les condicions dels actes a realitzar.

Per altra banda, ja s'ha posat en marxa l'equip tècnic dedicat específicament a aquest tema, i s'han mantingut reunions amb les organitzacions dels principals festivals de la ciutat de cara a preparar amb prou antelació tots aquells aspectes necessaris per a la seva realització, com ara l'elecció dels espais idonis, les condicions de seguretat i l'adaptació a les diferents normatives que hi incideixen.