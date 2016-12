Antoni Taulé protagonitzarà la propera exposició de la Fundació Stämpfli

L’obra del reconegut artista Antoni Taulé lluirà a la Fundació Stämpfli a partir del proper 20 de gener. Taulé presentarà l’exposició Lux, en la qual mostrarà una selecció de la seva obra.

Antoni Taulé és una de les figures més rellevants de l’art contemporani actual. Nascut a Sabadell el 1945, viu i treballa a París. Aquest 2016 ha celebrat els cinquanta anys de la seva primera exposició individual. Des d’aleshores, la seva obra ha recorregut una llarga llista de museus, galeries i centres culturals. El 1967 va exposar al Palau de Maricel de Sitges, mentre l’artista pintava al carrer. Taulé conrea la pintura, la fotografia i la il·lustració. Recentment, el prestigiós magazine francès Beaux-Arts el va definir de la següent manera: “Magicien du vide, grand-prêtre du silence, laisse la lumière pénétrer l’obscurité de ces grandes demeures inhabitées […]”. (Mag de la vida, gran bisbe del silenci, deixa penetrar la llum a la foscor en aquestes grans mansions desertes […])”.

La seva obra situa l'espectador davant d'amples espais arquitectònics buits i ombrívols, amb prou feines il·luminats per una llum intensa, enlluernadora, teatral, que penetra pels llindars. Es tracta d’escenaris intemporals, habitats per personatges aïllats, solitaris, immobilitzats a mig camí entre el somni i la vetlla. L’exposició d’Antoni Taulé serà la vuitena de la Fundació Stämpfli, després de les realitzades per Erró, Cinetik ! (art òptic i lumino-cinètic amb tretze artistes, la majoria sudamericans), Jacques Villegé, Miguel Chevalier, Jacques Monory, Peter Knapp i Peter Klasen.