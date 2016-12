Obert el termini d’inscripció per al Curtnaval, el concurs de curtmetratges del Carnaval de Vilafranca

La Comissió del Carnaval ha obert el termini d’inscripció per participar al Curtnaval 2017, el concurs de curtmetratges del Carnaval de Vilafranca, que enguany arriba a la 5a edició. Els treballs presentats han de tenir relació amb un lema o paraula que es donarà a conèixer als participants en el moment de la inscripció . Els treballs han de ser originals i inèdits i no poden tenir una durada superior als 5 minuts.



Per inscriure’s al Curtnaval cal enviar un mail a l’adreça comissio.carnaval.vilafranca@gmail.com, indicant el nom del grup o del director/a de l’obra, un mail i un telèfon de contacte. El termini de presentació es tancarà el dia 18 de gener de 2017. Els curtmetratges es poden lliurar a l’atenció de la Comissió de Carnaval a l’Escorxador de Vilafranca, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. També es poden enviar per wetransfer en format .avi o .mov a la mateixa adreça de correu electrònic de les inscripcions.



Els treballs presentats opten a dos premis: el premi del públic dotat amb un pernil, i el premi de la Concubina, elegit per un prestigiós jurat encapçalat per S.M. el Rei Carnestoltes i dotat amb 100 €.



La projecció dels curtmetratges, la votació del públic i l’entrega de premis es farà en una glamourosa gala cinematogràfica que tindrà lloc dijous 23 de febrer, Dijous Gras, a les 22.30 h, en un espai encara per determinar.



En cas de no arribar un mínim de 6 curtmetratges participants l’organització es reserva el dret de suspendre l’activitat. Justament amb l’objectiu de no perdre aquesta activitat del Carnaval per la falta de participació, la Comissió de Carnaval ha llançat una divertida campanya de comunicació 2.0 inspirada en els memes que corren per les xarxes socials, un eix temàtic que tindrà un paper destacat en el Carnaval 2017 de Vilafranca que tindrà lloc del 23 de febrer al 3 de març.