Unes 2.250 persones han visitat el pessebre vivent parlat de Sant Pere de Ribes

Un total de 2.250 persones han visitat enguany el pessebre vivent parlat de Sant Pere de Ribes, organitzat pels Xulius, que s'ha portat a terme al Mas d'en Giralt.

Justament la tria d’aquest indret ha estat un dels principals valors afegits del pessebre 2016, tal com han constatat molts espectadors que n'han valorat positivament tant la bellesa paisatgística, com l’adequació de les construccions a l’espectacle. A tot això s'hi ha d'afegir sense cap mena de dubte l'excel·lent disposició dels propietaris.

En general, el públic també ha valorat molt positivament l'equilibri dels quadres, la qualitat i quantitat d'actors, les músiques, els espais de representació i els diàlegs. Les opinions recollides pels organitzadors, tant externes com internes, són molt positives.

Entre els aspectes a destacar, hi ha també la visita del conseller del Cultura, Santi Vila, que va seguir tota la representació i va posar en valor la feina de l'organització. El conseller també va visitar l'entitat i l'exposició de pessebres que hi té lloc els dies de Nadal.

La procedència geogràfica de les 2.250 persones que han vingut al pessebre és ben diversa, amb espectadors procedents de totes les demarcacions territorials de Catalunya. A tall d’exemple hi ha hagut visitats de localitats com Oliana, la Cellera de Ter o Cabra del Camp. D’altra banda, s’està consolidant la figura del visitant de fora del municipi que repeteix per l’encant que té el canvi d’ubicació anual i pels canvis artístics i de contingut que cada any s’introdueixen en l’espectacle.

El pessebre vivent parlat de Ribes, amb més de 200 participants entre tècnics i actors i sempre organitzat pels Xulius, va néixer l'any 1989 a les Parellades, una barriada del poble. Des d'aleshores s'ha portat a terme cada any en un indret diferent de manera ininterrompuda. Aquest caràcter itinerant el fa únic entre els pessebres vivents de Catalunya.