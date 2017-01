La separata de Sant Pau es dedica enguany a la colla jove dels Diables de Ribes

El Ball de diables de Ribes Colla Jove és el protagonista de la separata d’aquest Sant Pau 2017 titulada “25 anys jugant amb foc”, els autors de la qual són tres veterans d’aquesta colla que commemora el 25è aniversari dels seus orígens com a grup: Andreu Castro i Teixidó, Magí Fortuny i Poch i Oriol Riera i Arnaiz. El text es presentarà el pròxim diumenge 15 de gener a les 12h a l’Ermita de Sant Pau junt amb el programa d’actes i els nous cartells.

El monogràfic explica la història d’una generació que va iniciar un camí conjunt als Diables Petits l’any 1992, després va passar als Diables Mitjans i quan es van trobar a les portes de la majoria d’edat, moment en el que haurien d’entrar a títol individual al Ball de Diables de Ribes, van decidir mantenir-se col·lectivament com a colla pròpia amb el nom de Ball de Ribes Colla Jove (2002). Per tant, aquesta generació de diables i timbalers celebra 25 anys de participació a les Festes Majors.

L’estudi també inclou un petit repàs històric als 135 anys d’història del ball de diables a Ribes. Es posa especial atenció al període que va des de 1978, quan Ribes té dues colles de diables per primera vegada, coincidint amb la creació de la primera colla infantil, fins al 1994, quan l’única colla adulta del moment fa el canvi a l’actual Ball de Diables de Ribes.

La separata es pot trobar en versió reduïda al programa d’actes i en versió completa a Internet, a l’apartat de Festa Major de la web de l’Ajuntament o a l’adreça ribes.org/separatacollajove.

Acte de presentació de la Festa Major de Sant Pau 2017

A l’acte de presentació es donarà a conèixer el programa d’actes, amb activitats compreses entre el 15 i el 22 de febrer, i els nous cartells que es penjaran aquest divendres. També se n’han fet 1000 reproduccions en format banderoles. En acabat, el Ball de Diables de Ribes Colla Jove representarà el seu primer acte sacramental i mostrarà els seus nous vestits. L’acte acabarà amb un vermut per a tothom a càrrec de la mateixa colla.

Enguany, el programa habitual anirà acompanyat d’un més petit en format butxaca perquè els usuaris remenin les pàgines allà on estiguin.

L’encarregada de l’estil gràfic i la maquetació de tot plegat ha estat la ribetana Natàlia Butí, que ha aconseguit unificar el disseny de tots els elements. Pel que fa els cartells, a través de la fotografia, inspirades en èpoques concretes, s’ha jugat amb els colors i els espais per crear atmosferes especials on els protagonistes són el ball de bastons, un dels més antics i concorreguts que hi ha a Ribes.

Aquest caràcter històric i cultural que s’ha volgut reflectir coincideix en el temps amb el treball que s’està fent des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes perquè la Baixada de Sant Pau sigui reconeguda per la Generalitat com a Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional.