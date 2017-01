Marc Bala: “En tota evolució hi ha una transformació inevitable”

Quatre mesos després de treure al mercat el seu segon treball discogràfic, Batxillerat nocturn, els vilanovins Copa Lotus continuen girant per terres catalanes. Aquesta vegada a prop de casa, compartiran escenari amb el músic Sergi Estella, en un vermut musical en homenatge a la Palmera torta i centenària, caiguda a Sitges ara fa un any, el passat 11 de gener de 2016. La cita és aquest dissabte a les 12 del migdia davant la nova palmera al costat de l’Ajuntament.

Marc Bala, veu i guitarra de Copa Lotus, explica “que estem molt motivats amb aquest concert, en un format de dia i amb un públic molt divers i dins de l’homenatge a la palmera caiguda”. A més, afegeix Bala, “hem anat de públic moltes vegades als concerts que organitza La Palmera Torta tant a Sitges com a la resta de la comarca i sempre ens ha agradat molt”.

El concert suposa per a la formació vilanovina, una nova trobada amb el públic per a gaudir del darrer treball, Batxillerat Nocturn i al mateix temps recuperar peces del primer disc i fins i tot de la primera maqueta, amb la que es van donar a conèixer cantant en anglès, abans d’enregistrar els següents treballs exclusivament en català.

El nou disc, és un recull d’històries, de personatges reals però en episodis que tenen més de ficció o de fantasia que d’experiència personal. “No hi ha res en primera persona i aquest és un dels canvis respecte del disc anterior”. És un treball del que se senten ”cent per cent responsables”, i que ha comptat amb la participació del productor Paco Loco (Mishima, Nacho Vegas). Batxillerat nocturn, tot i dotar-se d’una sonoritat més elèctrica, “ja que en tota evolució hi ha una transformació inevitable”, no abandona l’essència de la formació, que continua bellugant melodies al ritme de l’american music, el pop i el folk-rock, si cal posar etiquetes a una música que va més enllà de la narració. A més, aconsegueix esdevenir una font musical amb un ampli aparador de melodies i ritmes. Una proposta que permet també, de tant en tant, recuperar la vessant més acústica damunt de l’escenari per al grup que formen Marc Bala (veu i guitarra), Soler Vidal (veu i guitarra), Xavier Yerga (contrabaix i veus) i Marc Benaiges (bateria).

Copa Lotus que va enregistrar el seu primer disc gràcies al premi del Sona 9 al 2013, són conscients de la importància de la promoció de la música, “dels esforços de les associacions i petits empresaris que promouen la música en directe”. Sigui en un bar, en una terrassa, una sala de concerts, un palau d’esports o en el marc d’un festival, “la música en directe és sempre un esdeveniment cultural”. Tota una declaració d’intencions que els acompanya en els seus directes, on combinen la seva creativitat musical amb la interacció amb el públic a través del seu repertori i la incorporació de diferents instruments acústics que ara, amb el darrer treball, compaginen amb el so de les guitarres elèctriques.

A les portes del sisè aniversari de la formació, després de dos primers treballs (una maqueta al 2012 i un primer disc al 2015) i la publicació del tercer treball (2013), la gira, iniciada el passat mes de setembre en el Festivalet Monocicle de Sant Pere de Ribes, els portarà per tot el país i continuarà aquest dissabte a Sitges, en una cita que no ens podem perdre.