La sensació dels Globus d’Or ‘La La Land’ arriba als cinemes

CARTELLERA DE CINEMA

Només cinc dies després de fer història als Globus d’Or, on va acaparar el palmarès amb set guardons, el musical ‘La ciudad de las estrellas (La La Land)’ s’estrena aquest divendres als cinemes. La pel·lícula protagonitzada per Emma Stone i Ryan Gosling és, juntament amb la cinquena i última entrega de la saga ‘Underworld’, l’estrena de més renom de la setmana. La cartellera es renova amb 12 títols, entre els quals un punyent documental sobre els refugiats sirians a Europa, ‘Nacido en Siria’, en què el periodista Hernán Zin es fixa específicament en l’experiència dels nens i nenes refugiats. D’altra banda, arriben als cinemes fins a quatre títols per a públic infantil: ‘Blinky Bill, el coala’,

‘Orm al regne de la neu’, ‘La tortuga roja’ i ‘La sopa de pedres’.

El film de Damien Chazelle ‘La La Land’ és un musical protagonitzat per Emma Stone (Mia) i Ryan Gosling (Sebastian). Mia és una aspirant d’actriu de Los Angeles i Sebastian un pianista de segona que actua en petits clubs i que voldria obrir un club dedicat al jazz més pur. Les trajectòries de tots dos es creuen diverses vegades fins que finalment sorgeix l’amor entre ells. La relació alimentarà les aspiracions professionals dels dos, però més tard també les posarà en risc.

El film acaba d’imposar-se de manera aclaparadora als prestigiosos Globus d’Or de Hoollywood, l’avantsala dels Òscar. ‘La La Land’ es va endur diumenge les set nominacions amb què es presentava, entre les quals la de millor pel·lícula de comèdia o musical, millor director, millors actor i actriu principals, millor guió, millor cançó original (‘City of stars’) i millor banda sonora original. D’aquesta manera es va convertir amb la pel·lícula més premiada de la història d’aquests guardons, superant els sis del clàssic ‘Algú va volar sobre el niu del cucut’ (1975), de Milos Forman.

‘Underworld. Guerras de sangre’

Divendres s’estrena la cinquena i darrera entrega de la saga de films de terror ‘Underworld’, dirigida en aquesta ocasió per Anna Forester. A ‘Underworld. Guerras de sangre’ la vampira protagonista, Selene, provarà de posar fi a l’eterna guerra entre homes llop i vampirs arriscant la vida. Ho farà amb l’ajuda de David i el seu pare Thomas.

‘¿Tenía que ser él?’

En aquesta comèdia nord-americana protagonitzada per Bryan Cranston (‘Breaking bad’) i James Franco (Laird), el primer és un pare sobreprotector que amb la seva família visiten la seva filla a la universitat. Allà coneixen el seu company (Franco), un multimilionari de Silicon Valley. El pare desaprova la parella que ha escollit la seva filla, i la tensió creix entre ells a mesura que en Laird es troba cada cop més desubicat en l’ambient de glamur tecnològic de Laird, que a més està a punt de demanar-li el matrimoni a la noia.

Le fils de Joseph (subtitulada al català)

Al film d’Eugène Green ‘Les fils de Joseph’, el protagonista, Vicent, creix amb l'amor de la seva mare. Ella sempre s'ha negat a revelar el nom del seu pare, fins que un dia ell descobreix que aquest és una editor parisenc egoista i cínic.

El documental ‘Nacido en Siria’

El reporter i documentalista Hernán Zin estrena als cinemes de l’Estat el seu darrer treball, ‘Nacido en Siria’. A la pel·lícula, rodada en fins a 11 països diferents durant un any, Zin segueix set nens des que abandonen l’horror de la guerra a Síria fins que intenten iniciar una nova vida a Europa.

El documental, nominat en la seva categoria als Premis Goya 2017, aborda una realitat que afecta més de la meitat dels quatre milions de sirians que han abandonat el seu país des de l’inici de la guerra civil.

Proyecto Lázaro

Dirigida per Mateo Gil, ‘Proyecto Lázaro’ narra la història d’un jove de 32 anys (Tom Hugues), a qui se li diagnostica una malaltia terminal i només li donen un any de vida. El protagonista se sent incapaç d’acceptar el destí i decideix criogenitzar el cos amb l’esperança posada al futur fins que es converteix en el primer home de la Història que ressucita, concretament al cap de 70 anys, Quan al 2084 retroba la seva parella (Oona Chaplin), descobreix que l’ha acompanyat sempre però no de la forma que esperava.

La autopsia de Jane Doe

Brian Cox i Emile Hirsch donen vida a un pare i un fill forenses que reben el cos d’una jove víctima d’un homicidi en un poble de Virgínia però que no presenta cap causa de mort aparent. Els dos facultatius tracten d’identificar els motius de la mort de la noia, Jane Doe, i a cada incisió que practiquin aniran sortint a la llum una sèrie de pistes que els ajudaran a resoldre aquest misteri.

‘Blinky Bill, el coala’

Un jove coala aventurer s’embarca en un viatge perillós a través de l’Austràlia salvatge, amb l’esperança de trobar el seu pare desaparegut. Aquesta pel·lícula tindrà versió en català als cinemes.

‘Orm al regne de la neu’

Els trols han abraçat la llibertat, tot just adquirida, amb tota la passió possible. Com que ha estat una peça clau de la derrota de la reina de les neus, l’Orm s’ha convertit en un heroi. Però amb això no en té prou, i per això decideix començar a desvirtuar la història per fer-la més espectacular. Diu que va ser ell el qui va acabar amb la reina i q ue per això està destinat a casar-se amb la princesa i a heretar una fortuna. Fins on el duran, les seves mentides?

‘La tortuga roja’

Un nàufrag sobreviu en una illa deserta amb l’única companyia dels animals que hi viuen i de la natura de l’entorn. L’aparició d’una tortuga vermella enorme canviarà la rutina del seu dia a dia.

‘La sopa de pedres’

Cinc històries plenes d’encant, fantasia i humor, presentades pel Mussol del cinema, un dibuix animat entranyable que farà de fil conductor dels diferents curtmetratges.