Es convoca la XXI edició dels Premis Eugeni Molero i Albert Virella i Bloda de periodisme i investigació

El Consell Comarcal del Garraf ha convocat la XXI edició dels Premis Eugeni Molero i Albert Virella i Bloda de Periodisme i Investigació Comarcal. Una iniciativa a través de la qual, l’ens comarcal vol fer un reconeixement al treball periodístic i d’investigació relacionat amb el Garraf, així com donar suport a aquelles persones, que amb els seus treballs periodístics o d’investigació promocionen i donen a conèixer el territori.



Poden optar a aquests premis treballs realitzats en les modalitats de periodisme escrit, audiovisual (ràdio i televisió) o gràfic, publicats entre l'1 de gener de 2015 i el 30 de març de 2017, així com treballs realitzats per estudiants de periodisme i comunicació audiovisual, que no hagin estat difosos a través d'un mitjà de comunicació. També poden optar a aquest premi estudis, investigacions i treballs de recerca sobre aspectes socials, culturals i històrics, artístics, econòmics, sociològics, literaris, etc. de la comarca del Garraf, així com treballs de recerca elaborats exclusivament per alumnes de batxillerat dels instituts d’estudis de secundària del Garraf.



Glòria García i Prieto, presidenta del Consell Comarcal del Garraf, va explicar ahir en roda de premsa que aquests premis van néixer l’any 1992 “amb la idea de potenciar la cultura catalana, la investigació i el periodisme, en qualsevol de les seves facetes i que es van plantejar com a reconeixement del paper de la cultura, la comunicació i la investigació en el nostre territori, i considerant que la recerca i la comunicació formen part de la construcció del nostre espai cultural i reforcen la memòria històrica i les memòries col·lectives”. García també va desatacar que la convocatòria es va iniciar com a reconeixement al periodista Eugeni Molero, que havia estat referent del periodisme comarcal al final del franquisme i la transició democràtica i que fa dos anys va incorporar el nom de l’historiador comarcal Albert Virella i Bloda.



Des de fa dos anys la convocatòria compta amb la col·laboració de l’Associació d’Amics del Museu Víctor Balaguer, l’Associació de Periodistes del Garraf i el Centre de Recursos Pedagògics, entitats amb experiència i bagatge en projectes que tenen coincidències amb els objectius dels Premis. La seva incorporació ha possibilitat l’adaptació de la convocatòria a l’evolució del panorama de la comunicació i la investigació, i també la millora de la promoció i difusió dels Premis.



En aquest sentit, Laura Marín, representant de l’Associació de Periodistes del Garraf (APG), va comentar que des de fa dos anys es van introduir modificacions importants a la convocatòria, com la creació de la categoria d’estudiants de comunicació audiovisual i periodisme, en la qual es poden inscriure “treballs que no hagin estat publicats i en el cas dels estudiants és important, perquè es fan molt treballs i moltes pràctiques i vam pensar que estaria bé que fossin reconeguts”. Des de l’APG també consideren que “els premis tenen dotacions importants i que és una bona oportunitat per conèixer nous talents i per reconèixer els professionals del territori”.



Per la seva part, Pere Marsé, va recordar que fa uns quants anys l’Associació d’Amics del Museu Balaguer s’havia plantejat convocar un premi de recerca amb el nom de l’historiador Albert Virella i Bloda i van considerar que fer-ho conjuntament amb el Consell Comarcal del Garraf era una bona oportunitat. Marsé va valorar molt positivament la convocatòria del 2015, tant per la qualitat dels treballs com per la nombrosa participació. També va explicar que a part del premi, una de les possibilitats de la convocatòria és la publicació del treball al butlletí del Museu Víctor Balaguer i a la revista digital “RACO”. En aquest sentit, Marsé va comentar que l’any passat es va publicar el treball guardonat amb el premi d’investigació: “L’entorn familiar de Francesc Macià a Vilanova i la Geltrú”, de Jordi Ferrer Pumareta.



El president de l’Associació d’Amics del Museu Balaguer també va destacar que “s’han ampliat les bases, en el sentit que si el jurat considera que a part del primer premi, també hi ha un accèssit que val la pena publicar, també es valorarà la possibilitat de publicar-lo” i va comentar que “això és un factor important, perquè no és només és el premi, sinó la possibilitat que la persona que ha fet la recerca i ha sortit reeixida amb aquest tema, tingui la satisfacció de publicar”.



Tot seguit, Xavier Grau, conseller de cultura, patrimoni, ocupació i esports, va ressaltar la modalitat d’investigació per a estudiants de batxillerat, que compta amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics del Garraf. En relació a aquesta modalitat, Grau va afirmar que hi ha dues claus importants: “volem potenciar la investigació, l’aprofundiment en els recursos culturals i en el coneixement del nostre territori, de la nostra realitat i del nostre entorn, però el més important és que ho destinem a estudiants de batxillerat. Per nosaltres fomentar aquest esperit d’aprofundiment de la investigació científica acadèmica de la gent jove és important”.



El treballs per a totes les modalitat es poden presentar fins el 28 d’abril. Les bases de la convocatòria es poden consultar al web www.ccgarraf.cat.