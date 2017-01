Josep Maria Teixell, nou Rei dels Mercats de Vilanova 2017

El Mercat del Centre va acollir aquest divendres al vespre l'entrega dels premis de la segona edició del joc JO COMPRO AL MERCAT!, una proposta interactiva organitzada per EIX DIARI amb la col·laboració dels Mercats Municipals de Vilanova i la Geltrú, l'Ajuntament i les associacions de paradistes. Josep Maria Teixell ha estat el guanyador d'aquesta segona edició i ahir va ser nomenat oficialment el nou Rei dels Mercats de Vilanova 2017, de mans de l'anterior guanyadors del joc, Jordi Pérez. El segon i tercer premi del joc ha estat per a Helena Carbonell i Núria Martorell, respectivament, que també van acudir ahir a l'entrega de premis.

El primer premi està dotat de 600 euros en compres a qualsevol de les parades dels dos mercats municipals, el segon premi de 400 euros i el tercer premi de 200 euros. A més dels premis dels guanyadors del joc, ahir es van lliurar també els premis que 35 empreses i establiments de la ciutat han aportat al joc i que es van sortejar setmanalment entre tots els jugadors del JO COMPRO AL MERCAT!.

En l'entrega de premis va assistir el regidor adjunt de Promoció Econòmica de Vilanova i la Geltrú, David Montes, que va mostrar la seva satisfacció per la iniciativa d'EIX DIARI, destancant l'elevada participació i implicació per part de paradistes i clients en aconseguir un nou èxit en aquesta segona edició del joc. Montes, que va ser l'encarregat de lliurar els premis dels tres guanyadors, va posar en valor la interacció del joc i el fet dinamitzador dels mercats que representa.

La segona edició del joc dels mercats ha comptat amb la participació de més de mig miler de participants que durant tres setmanes han efectuat un total de 14.744 respostes. I és que la segona edició del joc dels mercats de Vilanova ha proposat 58 preguntes sobre la història dels mercats, els seus productes i la gastronomia local. De totes les respostes que s'han emès hi ha hagut un total de 9.567 respostes encertades. Com a curiositat, la pregunta amb més respostes correctes han estat la relativa a l'escabetx, que concretament preguntava per un dels seus ingredients imprescindibles.

Des d'EIX DIARI volem manifestar el nostre agraïment pel gran seguiment que ha tingut el joc en aquesta segona edició, i també per la fidelització dels jugadors, no només perquè han estat constants en les tres setmanes que ha durat el joc, sinó perquè més de la meitat dels participants ja havien jugat en l'edició de l'any passat.

GALERIA D'IMATGES