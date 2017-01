'Il Trovatore' en directe de la Royal Opera House es projectarà a l'Auditori de l'IAB de Sitges

La projecció en directe de la producció de la Royal Opera House de Londres del gran clàssic d'òpera 'Il Trovatore' és realitzarà a l'Auditori de l'IAB – Institute of Arts of Barcelona, situat al carrer Ramon Dalmases, número 18 de Sitges (Centre de Disseny), el proper dimarts, 31 de gener a les 20.15 h.

Les obres de restauració de la teulada del Casino Prado Suburense, que van començar al mes de novembre han obligat al Cineclub Sitges a buscar noves alternatives per oferir les projeccions d'òperes i ballets en directe. Unes obres que tenen previst una durada d'entre 3 i 6 mesos i que també suposa l'aturada de tota l'activitat habitual de la Sala de Cinema Prado que actualment continua al Cinema El Casal del carrer Pau Casals, 17.

La Royal Opera House presenta la primera reposició de la nova producció de David Bösch, realitzat per Richard Farners i protagonitzat per un magnífic elenc encapçalat per Vitaliy Bilyy, Anita Rachvelishvili, Lianna Haroutounian i Gregory Kunde.

Il Trovatore és una de les grans òperes de l'època romàntica, una història de passió i sang, amor i venjanç en aquest clàssic de Verdi.

Nova a la temporada 2015/16, aquesta poètica i atmosfèrica posada en escena del director David Bösch tracta la història de la passió en el context de la guerra. El foc i la neu en el paisatge es fan ressò de la crueltat i l'amor de la història: els soldats i els gitanos s'enfronten, una mare revela un secret terrible i dos homes estan embrancats en una lluita a mort per una dona. El famós Anvil Chorus és només un dels aspectes més destacats de la música excepcionalment bona de Verdi, que capta les emocions canviants del drama a través d'apassionats duets d'amor, ardents sols i commovedors cors.

Cineclub Sitges anima a tothom a viure aquest esdevenment únic que es podrà viure en directe el proper 31 de gener a les 20:15 h a l'auditori de l'IAB – Intitute of Arts of Barcelona de Sitges.

L'entrada tindrà un preu únic de 15 € i per tal de facilitar la mobilitat del públic, Cineclub Sitges posarà un servei opcional d'autobus d'anada i tornada, que permetrà traslladar els assitents a l'espai pagant un suplement de 2€. L'autobus sortirà a les 19:30 h des de l'Oasis a la parada situada al davant del Triana al Passeig Vilanova.

Les entrades ja es poden comprar anticipadament a La Botiga de La Bel situat al carrer Sant Josep, número 36 de Sitges i també online a través del web www.cineclubsitges.com L'aforament és limitat per tant es recomana adquirir les entrades amb temps per assegurar l'accès a l'esdeveniment.