Els Bordegassos escullen dissabte nou cap de colla i president

Aquest dissabte els Bordegassos de Vilanova escolliran la nova junta per a la temporada 2017. Després que a l’assemblea general ordinària, celebrada el passat 17 de desembre, es confirmés que Miquel Àngel Arnal no continuaria com a president i Jordi Perona tampoc no continuaria com a cap de colla, els castellers vilanovins van ajornar la tria de la nova junta per poder seguir aprofundint en el procés participatiu que havien iniciat per repensar el projecte. L'assemblea extraordinària se celebrarà aquest 21 de gener a Can Pinyana, a dos quarts de sis de la tarda en primera convocatòria i les sis en segona.

L'únic punt d’aquesta assemblea extraordinària és la presentació de candidatures per a la junta de la temporada vinent i la seva votació. Durant les darreres setmanes la colla ha dut a terme un procés participatiu, impulsat per un grup divers de castellers, que ha anat bastint un projecte anomenat +Colla, que aspira a repensar la manera de funcionar i organitzar-se de l’entitat, per aprofitar tota l’experiència acumulada i donar continuïtat al model de colla més enllà de les diferents juntes. Aquest cop sí, hi ha la certesa que des del grup que ha impulsat aquest projecte es presentarà una candidatura.

Durant els punts de trobada ja ha transcendit que la colla treballa en una aplicació per a mòbil que podria entrar en funcionament a mitjans de temporada. Es perfila que serà una eina clau per al dia a dia; els tècnics disposaran de la previsió d’assistència de cada assaig o actuació. Això els permetrà, per exemple, actualitzar les pinyes i que tothom les pugui consultar a l'instant.