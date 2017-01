Arrenca la temporada dels Gegants de Vilanova, que estrenen nova junta directiva

La Colla Gegantera de Vilanova i la Geltrú va celebrar el passat dissabte 14 de gener la seva assemblea anual on el principal punt de l’ordre del dia era la renovació de la junta de la colla. Tan sols va sortir a votació una única candidatura de consens per a dirigir la colla els propers tres anys i va ser aprovada pràcticament per unanimitat amb vint vots favorables i una única abstenció. La nova junta 2017-2019 de la Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú està formada per:

President: Gerard Suñé

Vicepresident: Jordi Milà

Secretària: Núria Domingo

Tresorer: José Maria Manchón

Cap de Colla: Lluís Farré Solé

Sots cap de Colla: Lluís Farré Atoche

Vocals: Raimon Rovira i Alfonso da Silva

A aquesta junta s’espera la futura incorporació de l’Ainoa Jiménez, que per motius d’estudis no pot integrar-se plenament fins a l’estiu.

La nova junta va presentar un programa continuista i va marcar com a principals objectius la millora de la seva comunicació, tant interna a nivell de colla, com pública, per tal de fer difusió de les sortides i activitats que s’organitzin. A més, després de consultar-ho a l’assemblea, la junta promourà l’organització de trobades geganteres a Vilanova i la Geltrú cada un o dos anys per tal que ens visitin gegants d’arreu del país i tothom pugui gaudir d’ells junt amb les nostres figures. A més, es buscarà que aquestes sortides siguin en forma d’intercanvi, amb l’objectiu de portar el nom de Vilanova i la Geltrú arreu de Catalunya fent ballar els seus reconeguts gegants.

El dia següent a l’assemblea, el diumenge 16 de gener, es va donar inici a la temporada de gegants participant amb els Gegants Petits de Vilanova i la Geltrú, l’Hereu i la Pubilla, a la cercavila pels carrers de la ciutat coincidint amb el pregó de la festivitat de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs.

La propera sortida de la colla serà el proper 20 de maig a Sant Boi de Llobregat, tot i que la temporada tot just comença i s’espera tancar més sortides els propers dies.