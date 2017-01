Sitges celebra Sant Sebastià amb la nova imatge de l’ermita com a eix central. Ajuntament de Sitges

Després de 9 anys de l’inici dels treballs i les primeres reformes, aquest cap de setmana s’inaugurarà la rehabilitació de l’Ermita de Sant Sebastià. Durant aquest temps, s’han fet diferents accions que han permès aconseguir prop de 150.000 euros per dur a terme les obres.

El procés va començar el 2008 amb les primeres actuacions a l’interior de l’edifici. Entre el 2009 i el 2011 l’església va haver de tancar les portes com a conseqüència de problemes estructurals greus. La primera fase de les obres de reforma va permetre dur a terme millores tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici religiós. Es va renovar una part de la teulada, es van grapejar les voltes interiors i es va remodelar la sagristia. També es va instal·lar de nou el cablejat elèctric i es va enrajolar el presbiteri. Després de la primera fase de les obres, al 2012 es va poder tornar a obrir l’ermita pendent de la darrera actuació a la teulada. Finalment, gràcies a l’aportació de diners aconseguida fruit dels espectacles Buffet Musical i Le Tour Variettes s’ha pogut finalitzar el projecte de reparació.

Per celebrar la inauguració de la reforma, s’ha previst un programa d’actes que donarà el tret de sortida el divendres 20 de gener amb els actes tradicionals de la Festivitat de Sant Sebastià, Màrtir. El dissabte 21 tindrà lloc la veneració dels fidels, el repic de les campanes “Sebastiana i Enriqueta” i la Novena i el cant dels Goigs al màrtir Sant Sebastià a la seva ermita. Diumenge es faran els actes centrals de la celebració. A les dotze del matí, hi haurà la solemne Missa presidida pel Bisbe Agustí Cortés.