Marcel·lí Ferrer i Jordi Ibáñez, nous caps de colla i president dels Bordegassos

Els Bordegassos de Vilanova ja tenen nova junta per a la temporada 2017. Marcel·lí Ferrer ha estat escollit nou cap de colla de l'entitat en una assemblea celebrada aquest dissabte a la tarda que va omplir de gom a gom el local de l'entitat. La colla castellera de Vilanova també renova el president; Jordi Ibáñez és el nou president de l'entitat. La seva candidatura, promoguda a partir d'un procés participatiu durant les darreres setmanes, ha estat escollida amb 97 vots a favor, un en contra i 10 abstencions.

La junta escollida aposta per "continuar amb la modernització de la colla que s'ha dut a terme els darrers anys i ordenar-la; trobar la manera de fer-ho de la manera més eficient. A banda d'aprofitar el bagatge de tot el que l'entitat ja ha anat fent, la nova junta tècnica també aspira a "millorar els aspectes on encara anem una mica fluixos, com pot ser la velocitat dels castells". Un aspecte que el nou cap de colla considera "clau".

Ferrer també aposta per "dinamitzar els assajos. Que fer sigui una activitat més agradable i molt participativa". També incideix en la importància "que tothom noti que té un lloc en el castell, i entengui quina és la funció d'aquella posició". Aquest plantejament també el voldran aplicar a la canalla. El flamant cap de colla recorda que "els nens aprenen jugant, tots els models educatius actuals van en aquest sentit", i avança que "hem de fer que la canalla aprengui a fer castells jugant. Que la colla sigui un espai on la canalla gaudeixi i que el castell a plaça sigui la culminació del joc". El nou projecte també incidirà en l'aspecte educacional de l'activitat per als més menuts.

La nova junta també aposta per "una escola de tècnics". Ferrer matisa que "no es tracta que ningú ensenyi res, sinó que tot allò que necessitem saber i entendre, s'investigui i se n'extreguin conclusions". La voluntat dels tècnics és "que tots els castellers entenguin per què es fa cada cosa".

Pel que fa a l'aspecte tècnic, Marcel·lí Ferrer compta en el seu equip amb Mario Marco com a cap tècnic, Pep Grífols com a cap de pinyes i Pau Ortiz de Urbina com a cap de canalla. Tots ells són els màxims responsables d'uns equips molt més amplis.

A la junta administrativa, Jordi Ibáñez compta amb Marta Ferrater i Marc Ortiz de Urbina com a vicepresidents, Xavier Mestres com a secretari, Txema Martínez i Cristina Adsuar com a tresorers. L'equip de relacions públiques i institucionals el formen Pere Gassó, Miquel Àngel Arnal i Jordi Perona. Aquests darrers són el president i cap de colla de la junta anterior. L'àrea associativa estarà coordinada per Jaume Pujol i Pere Gassó.

Entre les novetats de la nova junta hi ha la creació del síndic, rol que assumeix Cristina Martínez, i que servirà per canalitzar les inquietuds i queixes dels integrants de la colla. També és nova la vocalia de cultura, que recau en Jordi Castañeda i que vetllarà per organitzar activitats culturals amb regularitat, així com tertúlies i conferències castelleres. També és nova la figura de l'auditor, que analitzarà el compliment o no de la junta dels punts principals del seu programa. Pel que fa a la resta de vocalies, recauen en Cati Martín (marxandatge), Rosa Alonso (assegurances), Mati López (prevenció i riscos), Olga Gómez (gralles), Dani Trias (I+D), Alexandre Ràfols (arxiu), Miquel Olària (manteniment), Ton Manyer (L'Aleta) i Pep Grífols (autobusos).

Homenatge a Josep Raventós 'Carro'

Un cop acabada l'assemblea, s'ha projectat un recull d'imatges del casteller Josep Raventós 'Carro', recentment traspassat. L'emotiu acte ha comptat amb la presència de la vídua i el fill d'aquest bordegàs tan estimat, que han tornar a rebre tot l'escalf de la colla.