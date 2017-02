Anna Alàs, Maria Hinojosa i l’Orquestra de Cambra del Penedès ofereixen àries d’òpera de Mozart a Vilafranca

Aquest diumenge 5 de febrer, a les 7 de la tarda, s’inicien els concerts del període febrer-juny a l’Auditori de Vilafranca amb Les dones de Mozart: àries d’òpera. El concert anirà a càrrec de dues de les cantants més brillants de la nova generació: Anna Alàs i Maria Hinojosa, amb l’Orquestra de Cambra del Penedès.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va signar el passat octubre de 2016 un conveni amb l’Orquestra de Cambra del Penedès per treballar conjuntament amb l’Auditori Municipal la dinamització de la música clàssica, el treball conjunt i participatiu amb les escoles de música i la consolidació del públic ja creat.

Aquest conveni dóna continuïtat a la feina que conjuntament l’Auditori i l’OCP van començar l’any 2011 amb la residència i assegura una programació de música estable i de qualitat, a més d’una dinamització del teixit musical de la vila.

L’Orquestra de Cambra del Penedès es va crear l’any 2012. Dirigida per Màrius McGuinness està integrada per alguns dels músics més destacats de la nova generació d’intèrprets del país, joves amb una gran experiència orquestral en formacions de primer nivell d’arreu d’Europa. I aquests, els músics, són el principal valor artístic de l'OCP.

Una orquestra professional amb residència a l'Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès, equipament en el que l'OCP realitza la creació de noves produccions, com la que s’estrena aquest proper diumenge.

Maria Hinojosa, soprano

Llicenciada en cant i lied amb la màxima qualificació i premi fi de carrera (ESMUC), va ser nominada el 2007 i 2011 com a Millor Actriu Musical i guanyadora del Premi de la Crítica als Premis Butaca.

Ha cantat al Theater an der Wien, Teatre Colón de Buenos Aires, Arena de Verona, Opera Philadelphia, Liceu, Teatro Real i Auditori Nacional, Festival de Granada, Salle Gaveau i en les òperes de Lausanne, Montpeller, Vichy i Frankfurt sota la direcció de P. Heras Casado, Sir N. Marriner (†), I. Bolton, G. Antonini, I. Onofri, O. Dantone, S. Montanari, R. Alessandrini, F. Biondi, I. Höbarth, J. Pons .

En escena ha treballat al costat de X. Albertí, La Fura dels Baus, Els Comediants, F. Negrín, R. Carsen, K. Holten, Ll. Pasqual, Ll. Cunillé, J. Deschamps ...

En la present temporada debutarà al Musikverein de Viena al costat del Concentus Musicus Wien



Anna Alàs i Jové, mezzosoprano

Nascuda a Terrassa, s'ha format a l'ESMUC, la HfM H anns Eisler Berlin, la HfM Karlsruhe, l'Operastudio del Staatstheater Nürnberg i en cursos magistrals amb B. Fassbaender, Th. Hampson, Th. Quasthoff, B. Fink, M. Martineau, W. Rieger…

Rebé el 1er Premi al Concurs de Cant J. Massià, 2on Premi al Concurs d'Òpera Barroca P.A. Cesti (Innsbruck) i 2on Premi al de Liedkunst de la Hugo Wolf Akademie (Stuttgart).

Entre d'altres ha interpretat Rosina (Il barbiere di Siviglia), Rita (Rita), Elvira (Don Giovanni), Dido (Dido & Aeneas), Siébel (Faust), Simplicius (Simplicius), Diana (La Calisto), etc.

Ha estat convidada per la Staatsoper de Berlín, Berliner Philharmonie, Landestheater Detmold, Opera de Bordeaux, Teatro Real, Ópera de Oviedo, Gran Teatre del Liceu i els Festivals de Peralada, Heidelberg, Innsbruck, Praga, Potsdam oLudwigsburg, entre altres, sota la direcció de M. Minkowski, R. Palumbo, Th. Hengelbrock, M. Benini, V.Pablo-Pérez.

Anna Alàs va interpretar El Amor Brujo amb l’Orquestra de Cambra del Penedès la passada temporada a l’Auditori de Vilafranca.

Al finalitzar el concert el públic podrà degustar el cava “Essential” de Juvé Camps, patrocinador del concert.



Programa del concert



W.A Mozart 1756-1791



Obertura La Finta Giardiniera K196

Cosi fan Tutte (K588): Aria Despina “Una donna a quindici anni"

Maria Hinojosa

Cosi fan Tutte (K588): Aria Despina "In uomini, in soldati"

Anna Alàs

Le Nozze di Figaro (K492): Aria Susanna "​​Deh vieni non tardar"

Maria Hinojosa

Don Giovanni (K527): Aria Zerlina "Vedrai carino"

Anna Alàs

Le Nozze di Figaro (K492): Duet Susanna​ +​ Marc​ellina​ "Via, resti servita"​

Maria Hinojosa, Anna Alàs

Idomeneo (K366): Extractes de la música de ballet per l’òpera

Le Nozze di Figaro (K492): Aria Cherubino "​Non so più cosa son"

Anna Alàs

Le Nozze di Figaro (K492): Aria Cherubino "Voi che sapete"

Maria Hinojosa

Cosi fan Tutte (K588): Aria Dorabella "​È amore un ladroncello​"

Anna Alas

Ària de concert "Ah, se in ciel benigne stelle" K538

Maria Hinojosa

Idomeneo (K366): Extractes de la música de ballet per l’òpera

Cosi fan Tutte (K588): Duet ​Fiordiligi i Dorabella "Prenderò quel brunettino"​

Maria Hinojosa, Anna Alàs