Arrenca la tercera edició del Festival Música i Veu de Vilafranca, amb propostes fins el 4 de juny

El passat 22 de gener el tret de sortida del Festival Música i Veu, va anar a càrrec del duet format per l’acordionista basc, Ander Tellería i l’artista Mateja Zenzerovic. El Duo Degas va oferir un innovador espectacle amb música, dansa i pintura.

Una aposta del Festival, que organitza la Fundació Pinnae amb Joventuts Musicals de Vilafranca del Penedès i la col·laboració de la Xarxa de Músiques de Catalunya, que aporta un gran ventall de formacions musicals catalanes.

L’origen del Festival va ser arrel del Concurs de Joves Intèrprets que se celebra a Vilafranca i que arribat a la seva 46ª edició, és el més antic de Catalunya. En paraules de Xavier Freixedas, responsable del programa de cultura i patrimoni de la Fundació Pinnae (antiga obra social de la Caixa del Penedès), “la qualitat i la oportunitat d’aquesta celebració a Vilafranca ens va suggerir la idea d’anar més enllà i obrir un festival que pogués encabir també altres músiques més modernes.”

El resultat és un programa complert, amb dos concerts al mes, els diumenges a les set de la tarda, on s’intercalen formacions de música clàssica, com Karla Martínez (12 de febrer), la jove pianista cubana que va guanyar el darrer concurs de joves intèrprets de piano de Catalunya; Agnes Mauri & Benedeck Horváth (26 de març), duet de viola i piano que han actuat en destacats escenaris europeus; Cosmos Quartet (30 d’abril), un quartet de corda que presenta un programa complert, de tres segles de música i la gala lírica, el 4 de juny, amb Cristina Segura i Josep Surinyac que interpretaran un recital adaptant la Carmen de Bizet.

En mig, ‘Serrat sense Serrat’, el concert a dos pianos de Josep Mas Kitflus i Ricard Miralles, serà el 9 d’abril. Un concert especialment esperat pel públic més fidel a la música de Joan Manuel Serrat i que actualment està de gira.

A més, Chamorro & Andrea Motis Trio (26 de febrer), oferiran un recital de grans i clàssics estàndards del jazz, amb una proposta sempre diferent i una formació especial. Big Mama (12 de març) acompanyada per Tòfol Martínez (guitarres i veu), Isaac Coll (baix) i Andreu Moreno (bateria), interpretarà el millor del blues del seu repertori. La dosi de soul anirà a càrrec de Leon Meade (14 de maig), una de les veus emergents del Regne Unit, que oferirà un concert acompanyat de músics nacionals com ara membres de la mítica Locomotora Negra o el baixista de Blaumut. Finalment, el trio The Sey Sisters, les veus negres femenines, originàries de Ghana, ens convidaran a un passeig pel gòspel, el soul i la música africana, acompanyades al piano i al saxo, pel músic Albert Bartolomé.

Una proposta complerta, oberta a un públic familiar i atret per la música de qualitat, on veus emergents i consolidades completen un programa capaç d’atraure a tots els públics, a més, en un entorn cultural i arquitectònic evocador, com és l’Auditori Fòrum Berger Balaguer, on després de cada sessió, es convida als assistents a compartir una trobada amb els músics, amb copa de cava i catànies incloses.

Una oportunitat que aporta bona música i una bona causa, doncs, una part de les entrades, que tenen un preu entre els 8 i 12 euros, és a benefici de la Fundació l’Espiga, entitat que ofereix atenció integral a persones amb diversitat funcional.