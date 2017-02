‘Santa Eulàlia Music Festival’ una nova oferta musical per la comarca

El nou festival, que pretén omplir un important buit tant a Les Roquetes, com en la comarca en general, respecte de l’oferta per a joves i en relació a la música de ball, és una novetat que cal emmarcar, també, en la reflexió i els canvis que l’entitat vol plantejar de cara al carnaval d’estiu.

“Calia obrir una alternativa al jovent”, comenta Xavi Escardó, president de Roquefestes, l’entitat sense ànim de lucre que dinamitza diferents festes locals i que va impulsar la Rua Summer, el carnaval d’estiu que se celebra a Les Roquetes des de 2010.

“Aprofitant la vigília de Santa Eulàlia i que l’Ajuntament té instal·lat l’envelat, vam pensar que seria una bona oportunitat per fer alguna cosa nova, pels joves que volen un espai per ballar i gaudir de la festa”.

El cartell el conformen diferents DJ’s, reconeguts per les seves actuacions en discoteques del grup Matinée, ràdios i sales de Barcelona, Eivissa o el Pacha de Pineda.

La proposta inclou diferents estils, pensant que cada un d’ells pot tenir el seu públic, des de la música més actual i comercial, fins a propostes d’ electro-latin i House.

L’inici de la festa, a les set de la tarda, anirà a càrrec de Samuel Vaos (Mallorca), que ja va actuar en la darrera Holi Rua Summer i presenta un programa comercial i d’èxits actuals. Tot seguit, DJ Moncho (Pacha Pineda) també amb música comercial i electro-latin.

Al començar la nit, Marsal Ventura (Flaix FM) donarà pas a la música electrònica més ballable. Després, entrant en la matinada, Lenz Garcia i la vocalista Estela Martin (Grup Matinée) posaran un toc de House. I per acabar, actuaran diferents DJ de l’escola SONOPRO, “així donem també una oportunitat a nous dj’s, de formació avançada i que aporten joventut i dinamisme al final de la festa”, comenta Escardó.

Tot plegat, onze hores de música, de set de la tarda a sis de la matinada, amb accés a partir dels 16 anys i amb un preu de 12 euros amb consumició inclosa.

“Es veu que hi ha ganes de música i de tenir una alternativa”, expliquen des de l’organització. El primer dia es van treure 100 entrades a preu reduït per internet i es van esgotar en unes hores, i tres dies abans de la festa, ja s’ha venut el 50 per cent de les entrades. Una notícia que l’organització rep amb la il·lusió i el repte d’aconseguir el seu objectiu “oferir una proposta atractiva pels joves de les Roquetes i que pugui ser una alternativa nova en el panorama de l’oferta musical comarcal”.