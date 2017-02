Mor al Vendrell Juan Soto Viñolo, guionista del consultori radiofònic d'Elena Francis

El periodista i escriptor Juan Soto Viñolo va morir dissabte a l'Hospital del Vendrell als 83 anys. Soto Viñolo (Barcelona, 1933) va ser guionista del consultori radiofònic d'Elena Francis, destinat a públic femení i que va ser un fenomen sociològic a l'Espanya del Franquisme. El programa va desaparèixer el 1984, any en què el periodista va escriure el llibre 'Estimada Elena Francis', on recollia els casos més significatius del programa. Soto Viñolo va ser cronista de toros per 'El Periódico' durant gairebé tres dècades i va manifestar la seva disconformitat quan el Parlament va prohibir les corrides a Catalunya. Com a escriptor es va especialitzar en el gènere biogràfic, entre altres llibres va publicar 'Manolete. La vida y los amores de un torero de leyenda', 'Los Ordóñez, sobre la saga de toreros', 'Rocío Jurado. Una biografía íntima' i 'A tu vera... siempre a la verita tuya: una biografía de Lola Flores'.