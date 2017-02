Sitges ret homenatge als 30 anys de la Reina del Carnaval

El 7 de febrer del 1987 es va proclamar la primera reina del Carnaval de Sitges, Carme Artigas, en un acte al Casino Prado. D'aquesta manera va nèixer un personatge que s'ha consolidat i estimat per la gent. Al llarg d'aquests anys el personatge ha agafat diferents facetes i ha estat organitzat per diferents colles, L'Edifici Miramar, acull des d'aquest divendres l'exposició Reina 30 anys, que es podrà veure fins a l'1 de març

La mostra, comissariada per Joan Roca, està integrada per objectes representatius de les diferents reines, com els seus vestits, collarets, braçalet, plomes, corones, a més de fotografies i publicacions. Un fet que remarca la rellevància d'aquest personatge.

Carles García, president de la Comissió del Carnaval, va recordar que “l'exposició és tot un viatge amb molta gent que s'ha implicat i ha lluitat per portar-lo a terme. Amb el personatge de la Reina, el Carnestoltes i les diferents colles, hem de seguir lluitant perquè el Carnaval de Sitges sigui el millor del món”.

El comissari de la mostra Joan Roca va destacar que “el que més m'ha agradat ha estat veure el lligam que hi ha entre totes les reines i penso que al llarg dels anys creixerà”.

Carme Artigas, primera reina del Carnaval de Sitges va donar les gràcies a totes les reines "per haver obert calaixos i armaris, gràcies als quals podem gaudir de tants records”.

Isaac Bielsa, president del Casino Prado Suburense va destacar que “la nostra entitat celebra 140 anys, amb els quals s'han organitzat moltes coses, com. la Cursa de Llits, la Reina Infantil... la Reina del Carnaval. Hem de donar les gràcies a Jofre Vila, per tot el que ens ha donat. El Casino Prado és una entitat que està implicada plenament en les festes de Sitges i la seva cultura”.

Finalment, la regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, va remarcar que “nosaltres sempre hem volgut posar en valor el Carnaval de Sitges, ja que forma part de la cultura popular del nostre poble. He de donar les gràcies i felicitar a totes les noies que, amb la seva il·lusió han ajudat a que aquest personatge sigui molt estimat per tothom”.

La inauguració va reunir a moltes de les reines del Carnaval, i també molts Carnestoltes, amb els que van viure molts moments del Carnaval.

El proper dissabte 18 de febrer, s'escollirà al Casino Prado, la nova Reina del Carnaval de Sitges, amb un espectacle de llum i so, amb motiu dels 30 anys.