Sitges garanteix que el Carnaval es celebrarà com estava previst, malgrat l’informe desfavorable dels cossos d’emergències

El govern de Sitges ha demanat “tranquil•litat” vers la celebració de les rues del Carnaval i ha garantit que es faran com estaven previstes, malgrat l’informe desfavorable que han emès conjuntament els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i els Bombers de la Generalitat. Aquest dilluns a la tarda, l’alcalde Miquel Forns ha admès que l’informe ha estat un “gerro d’aigua freda”, però ha assegurat que les últimes setmanes l’Ajuntament ja ha anat corregint tots els aspectes qüestionats, ja que la policia i els bombers van elaborar aquest document al desembre. En base a l’informe definitiu que emetin ara els cossos d’emergències, Protecció Civil haurà d’autoritzar els propers dies el Pla d’Autoprotecció (PAU). Forns està “convençut” que obtindran el vistiplau però, si no fos així, ha apuntat que serà el Ple municipal qui determinarà quines hauran de ser les mesures de seguretat i senyalar els corresponents responsables per desenvolupar la festa.