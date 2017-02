Obres del Museu Deu s’exposen al Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) de Barcelona

Josep Salvador Jassans, conegut artísticament per Jassans, va ser un apassionat del món grec, però mai va poder viatjar a aquest país. L'any passat es van complir deu anys de la seva mort, i el Museu de Montserrat li va dedicar una exposició antològica titulada “La Grècia imaginada”, en contraposició a la Grècia real que l'escultor no va arribar a conèixer. Ara, la mostra viatja a Barcelona, en concret al Museu Europeu d'Art Modern (MEAM), que obrirà les portes el dijous 16 de febrer i on, entre d’altres peces, s’exposen quatre escultures del Museu Deu.

Dos antics alumnes de l'artista, Jorge Egea i Adrián Arnau, n'han estat els comissaris, i han comptat amb el suport de la família de l'escultor, que ha prestat bona part del mig centenar de peces que la doten de contingut. El visitant hi podrà apreciar com, a la manera dels grecs antics, hi ha una alta representació de la figura humana com a resultat principalment d’una reflexió estètica i filosòfica. Deixeble de Joan Rebull, Jassans va ser un artista reconegut i, segons els responsables de la mostra, "segurament l’escultor de tota aquesta generació que va crear una obra més assenyada, coherent i honesta amb els principis de persistència de l’esperit clàssic".

La influència de Jassans en molts estudiants ha estat decisiva per la supervivència de l’amor a l’art escultòric entre el públic més jove. La mostra, que es completa amb activitats paral·leles, com una Taula rodona presidida per Àlex Susanna i diversos tallers de modelat, es podrà visitar fins al proper 2 d’abril al MEAM, al Carrer Barra de Ferro, 5 de Barcelona.