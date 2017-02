Guardó internacional per a la il·lustradora ribetana Laura Borràs

La Fira del Llibre Infantil de Bolonya, la més prestigiosa del sector a nivell mundial, ha donat a conèixer els 17 premis de l’edició 2017, repartits en quatre categories, on hi ha presents dos noms catalans: d’una banda l’editorial mataronina A buen paso, que ha rebut una menció en la categoria de ficció pel llibre Un jardí (d’Isidro Ferrer i María José Ferrada) i de l’altra, la il·lustradora de Sant Pere de Ribes Laura Borràs que ha ha estat guardonada per les seves il·lustracions a l’àlbum El camino de Marwan, editat per l’editorial Xilena Amanuta, amb text de Patricia de Arias, a la categoria Nous Horitzons.



A l’edició d’enguany s’han presentat prop de 1.200 llibres provinents de 39 països i les grans triomfadores han estat les editorials britàniques, que s’han endut tres dels quatre guardons principals, seguides de les editorials franceses que han estat reconegudes amb sis mencions especials.



Enguany, Catalunya i Les Illes Balears seran els hostes d’honor de la Fira de Bolonya, que se celebrarà del 3 al 6 d’abril. Entre els diversos actes que s’han organitzat hi ha una mostra d’il·lustradors que comptarà amb obres del vilanoví Sebastià Serra.