EIX CARNAVAL torna amb els concursos de disfresses i un nou premi a la innovació en la festa

El Carnaval del Penedès arrenca aquest cap de setmana i el territori es prepara per celebrar la festa més participativa i multitudinària del calendari. Des de fa quatre anys, EIX DIARI fa una aposta per unir sota una mateixa marca de Carnaval del Penedès els carnavals més destacats del territori, unes festes que es viuen i es manifesten de forma molt diferent a cada municipi, però que configuen una gran festa diversa i compatible amb tots els públics i tots els estils.

EIX CARNAVAL es posa en marxa per començar a promocionar un dels esdeveniments que mobilitza més població i que atrau més visitants als nostres municipis, que gaudeixen d'unes festes complementàries les unes amb les altres. Sitges, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, El Vendrell, Santa Margarida i els Monjos i Sant Martí Sarroca uniran aquest any els seus carnavals a través d'EIX CARNAVAL, un portal integral per a la promoció del territori i de la seva festa.

Com cada any, el més esperat pels milers de participants a les rues són els concursos interactius per escollir les millors disfresses. Per votació popular, EIX DIARI entregarà els Carnestoles Digitals 2017 a les colles que aconsegueixin un major suport popular a través de les xarxes. Per això, en acabar el carnaval, posarem en marxa els nou concursos de disfresses que representen una àmplia galeria d'imatges del Carnaval del Penedès.

Com a novetat, aquest any EIX DIARI ha creat una comissió per impulsar el nou Premi a la millor innovació del Carnaval del Penedès. L'objectiu és posar en valor la feina de les societats i les administracions locals per anar fer créixer i enriquint el carnaval del seu municipi. La comissió és un jurat format per representants dels principals carnavals del territori que valoraran les diferents iniciatives vinculades al Carnaval que es presentin en aquesta edició i que suposin millores en la festa, ja sigui amb mesures per fer-les més participatives, en projecte de recuperació de la història del carnaval, en la introducció de nous actes al calendari, etc...

Un altre dels concursos que tornen amb EIX CARNAVAL és el d'Instagram, que premiarà les millors imatges del carnaval. Mitjançant l'etiqueta #eixcarnaval17, EIX DIARI vol que sigueu els protagonistes d’aquest carnaval i amb la vostra mirada construir un collage d’aquests dies de disbauxa i festa, captant l’instant irrepetible d’aquell moment efímer amb els vostres mòbils.

La maquinària del Carnaval del Penedès ja està en marxa i des d'EIX DIARI us desitgem que gaudiu intensament d'aquesta festa global i transversal. Per