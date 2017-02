Devendra Banhart, Jagwar Ma i The Magician s'incorporen al cartell del Festival Vida

El Festival Vida 2017 ha fet públic aquest dijous al vespre la programació completa de la propera edició. Als ja confirmats Fleet Foxes, Flaming Lips i Phoenix, el certamen incorpora en el seu cartell Devendra Banhard, Jagwar Ma i The Magician. Quant al panorama nacional, el Vida acollirà el retorn als escenaris de La Iaia, a més de John Talabot, Mishima, Senior i El Cor Lomax i Pau Vallvé. Com a novetat d'aquesta edició, el festival amplia l'espai habilitat a noves zones dins del bosc amb el Vida Club. La zona, similar al Wild Side però oberta a tot el públic, inclourà una programació composada per djs amb residencia a clubs i festivals nacionals i internacionals. L'edició 2017 del festival tindrà lloc del 29 de juny al 2 de juliol a Vilanova i la Geltrú.

El cartell del Vida 2017 inclou bandes de rock estatunidenques Warpaint i Dr. Dog, el DJ londinenc Erol Alkan, la col·laboració entre Rosalía i Raül Refree 'Los Ángeles', el psicoblues meridional de Guadalupe Plata, el pop melòdic de Joan Miquel Oliver i el nou projecte en solitari d'Enric Montefusco. Real Estate i La Casa Azul.

Els assistents també podran assistir als concerts d'Alien Tango, Anímic, Bigott, Chico y Chica, Elena Setién, Erol Alkan, Favx, Fumaça Preta, Gabriela Cohen, Guadalupe Plata, Kelly Kapowsky, King Cayman, Les Bistecs, Les Sueques, Lídia Damunt, My Expansive Awareness, The Secret Society o Warhaus.