L’exposició de Ramon Casas a Sitges supera els 38.000 visitants

L’exposició Ramon Casas, la modernitat anhelada va tancar ahir després de tres mesos al Museu de Maricel i d’haver rebut 38.162 visitants. Es tracta d’una xifra notablement positiva, per damunt fins i tot de les previsions més optimistes formulades per l’organització. Després de Sitges, Ramon Casas, la modernitat anhelada viatja als CaixaForum de Madrid (entre el 7 de març i l’11 de juny) i Palma (del 5 de juliol al 22 d’octubre).

L’expectació generada per la mostra s’ha traduït en un elevat nombre de visitants, que ha estat constant des dels inicis fins els darrers dies. Els 38.162 visitants suposa una mitjana de prop de 500 assistents diaris, més del doble del que reben habitualment el Museu de Maricel i el Cau Ferrat. En els últims dies, les cues han estat constants i gairebé diàries. Només aquest dissabte, l’exposició va rebre 1.288 visitants.

Entre el nombre de visitants hi ha hagut 326 grups de diferents perfils, edats i procedències, que han visitat la mostra acompanyats dels itineraris guiats traçats per l’organització.

Ramon Casas, la modernitat anhelada és l’exposició central de l’Any Ramon Casas, que commemora el 150 aniversari del seu naixement. Tant a Sitges, com en les versions que es veuran a Madrid i Palma, està organitzada per Museus de Sitges, l’Obra Social “la Caixa” i el Museu Nacional d’Art de Catalunya; amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges. La mostra està comissariada per Ignasi Domènech, cap de Col·leccions dels Museus de Sitges, i Francesc Quílez, coordinador de Col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Durant la seva presència a Sitges, l’exposició ha estat acompanyada de diferents activitats, com tallers educatius, conferències i presentacions de llibres, que tenien com a objectiu difondre la figura i l’obra de l’artista entre el conjunt de la població. Paral·lelament, Museus de Sitges també ha promogut un Menú Ramon Casas, en el qual han participat dotze restaurants de Sitges, a més d’un concurs d’aparadors modernistes i la presentació d’una tapa i una cervesa amb el nom de Ramon Casas. La mostra també ha tingut la seva projecció a través del documental amb el mateix títol, que va emetre el canal 33 el passat 30 de desembre.

Avui dilluns, ha començat el desmuntatge de l’exposició, per preparar les obres que viatgen a Madrid. El Museu de Maricel tornarà a obrir amb les seves col·leccions exposades l’1 d’abril.

Cloenda amb dos llibres

Museus de Sitges va acomiadar ahir l’exposició de Casas amb un doble acte de presentació de dos llibres i un taller infantil en què els més petits van pintar a Ramon Casas. D’una banda, l’edició facsímil de Desde El Molino, que aplega les cròniques que Santiago Rusiñol va publicar al diari La Vanguardia entre 1890 i 92. Aquestes cròniques van aparèixer en el llibre Desde El Molino, el 1894, amb il·lustracions del mateix Casas. L’edició facsímil ha estat editada per L’Andana, amb notes a cura d’Eliseu Trenc –professor de la Universitat de Reims–, que ha fet la traducció dels textos al francès. La versió anglesa ha anat a càrrec de Christine Laffargue, professora a l’institut Victor Duruy de París.

Durant la presentació de l’obra, celebrada ahir al Saló Blau del Palau de Maricel, Trenc va destacar l’afinada condició de cronista de Rusiñol per descriure els ambients de París, “amb sensibilitat” i capacitat literària. L’alcalde, Miquel Forns, va subratllar la complicitat entre els dos artistes, traçada especialment en aquests anys, en els quals també van descobrir Sitges, ara fa 125 anys. Forns va llegir un fragment del primer discurs de Rusiñol a Sitges: Que a França podran tenir molts milions, però mai podran comprar una terra com aquesta, on es malvasia el vi, or la costa, claror el cel, foc les dones i tot nedar amb una atmosfera de vida i d’amistat”.

Ahir, en l’acte de cloenda, també es va presentar la Petita història de Ramon Casas, il·lustrada per Pilarín Bayés a partir de textos de Vinyet Panyella i editada per Mediterrània, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. La presidenta d’aquest organisme, Mercè Conesa, va assistir a la cloenda de l’exposició i va ressaltar la condició de Sitges com a capital cultural, que s’ha manifestat amb l’exposició celebrada a Maricel. La comissària de l’Any Ramon Casas, Vinyet Panyella, va destacar el caràcter integral que ha tingut la commemoració dels 150 anys del naixement de Casas, a partir d’un programa que ha inclòs l’organització d’exposicions, edicions, conferències, tallers infantils i programes educatius, entre d’altres propostes culturals.