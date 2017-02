El carnaval desperta Cunit al ritme de La Bella i la Bèstia

Cunit semblava mig adormit fins que s'anuncia la recollida d'entrades pels tres passes que preparava la Colla Dancing Cunit, on presentarien Carnestoltes i Reina. Els carnavalers van esgotar les entrades en un sol dia, Això deia molt de tota l'energia posada per la colla que regna per transmetre el que el Carnaval de Cunit esperava d'ells.

Sense dubte ha estat la colla ideal per dur a terme un regnat que marcarà la història del Carnaval cunitenc. Consolida aquest projecte molt més i van demostrar des del primer pas que el ball és ingredient imprescindible a un Carnaval on la coreografia és peça clau per fer gaudir i gaudir. Tres passes que van ser de 10, el primer amb un toc més infantil, el segon amb els nervis de l'estrena fora i el tercer ple d'emoció, on Carnestoltes va deixa anar un emotiu discurs a la Sala.

L'entitat es sent més forta que mai per tirar endavant amb la qualitat demostrada per la colla i el suport del públic en general que volen veure any rere any una presentació diferent. Amb la no celebració de l'únic esdeveniment satíric del carnaval cunitenc es donava a entendre que aquest polítics no han estat a l'alçada i caldrà millora per organitzar-la la propera edició. Que vindrà amb el 30è aniversari.

La colla Dancing Cunit diuen "que tenien moltes ganes de fer gaudir amb un espectacle ple d'energia i únic del nostre carnaval, on la gent esperava molt i és un pressió gran portar els protagoniestes del Carnaval de Cunit".

Des de l'entitat comentaven que "només per la valentia d'assolir aquest repte ja es mereix tot el reconeixement del poble i a sobre ho van fer extraordinariament".

Tot no acaba amb un dissabte ple d'emocions. Arriba un dilluns on el Boig del Carnaval presentava un llibre que parla de la història del Carnaval cunitenc i del seu viatge pel mòn per veure on són els millors carnavals.

"La casa d'en Boig" és el títol d'un llibre que dóna més valor afegit a un carnaval que ve innovant molt els darrers anys. Aquests productes fan d'ell, un esdeveniment especial pels cunitencs. La biblioteca s'ha omplert per gaudir d'una presentació que venia marcada per la primera aparició del Boig.

Jaume Casañas i l'alcadessa introduien el llibre Boig del carnaval del municipi i es sentien plens de felicitat al veure la sala plena de infants del municipi esperant aquesta estrena. El Boig ha estat gaudint amb els més menuts i més grans d'un esdeveniment més d'aquesta setmana màgica a Cunit.