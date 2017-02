El Pla del Penedès inclou enguany un tast de vi i cava local a la tradicional festa de Les Torrades

El proper diumenge 26 de febrer al matí el Pla del Penedès celebra la tradicional festa de “Les Torrades” en el marc de la festivitat del Carnestoltes. A les 9.00 h els Grallers del Pla del Penedès tocaran pels carrers de la població i a les 10.00 h s’iniciarà la festa, amb els focs per torrar el pa i escalivar les arengades que es distribuiran juntament amb l’oli i la sal, per amanir-ho, i el vi. L’acte tindrà lloc a l’esplanada del costat del poliesportiu, a l’entrada de la població.

Com a novetat, i seguint la línia marcada pel Programa Turístic 2017 del Pla del Penedès, d’11 a 13 h tindrà lloc un tast de vi i cava local. Paral·lelament, hi ha previstes altres activitats: una trobada de plaques de cava de les 10 a les 14 h, que tindrà lloc a la plaça de l’Ajuntament, venda de productes artesans i sorteig de la tradicional panera a càrrec l’AMPA de l’Escola Sants Abdó i Senén. El Centre d’Acollida Turística (CAT) del municipi romandrà obert durant tota la jornada per donar servei a les persones interessades en conèixer el municipi i les activitats turístiques que es desenvolupen en aquest.

La Festa de “Les Torrades” està organitzada per l’Ajuntament del Pla del Penedès amb la col·laboració de les entitats del municipi. El seu origen es troba com a variant de la “Festa del pa i la ceba” que celebraven conjuntament els habitants del Pla i de Lavit fins a finals del segle XIX com a festa de germanor entre els dos municipis.