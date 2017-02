Vilanova busca un major finançament per al FIMPT

Teresa Llorens, tercera Tinenta d'Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i Equitat de l'Ajuntament vilanoví, s'ha reunit amb Lluís Puig, director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu principal de la reunió ha estat la recerca d'un major finançament per al Festival Internacional de Música Popular Tradicional (FIMPT) de Vilanova i la Geltrú.

El pressupost actual del FIMPT compta amb una aportació de l'Ajuntament que ha augmentat de 30 mil fins a 50 mil euros. Les subvencions de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya han d'acabar de perfilar el pressupost total del Festival.

La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat de Catalunya, de la qual és titular Lluís Puig, té per funcions impulsar les polítiques públiques en els àmbits de promoció de la cultura popular i tradicional, l'associacionisme cultural, l'acció territorial i la cooperació cultural amb l'Administració local.

EL FIMPT

El FIMPT, creat l'any 1981, va ser en el seu moment una iniciativa avançada al seu temps que va fer pedagogia i va trencar fronteres per a la recuperació i normalització de la música popular tradicional a Catalunya. Amb el temps, el festival es va convertir en una plataforma de debat per al sector, que va apostar per programar músics aleshores poc coneguts, i va aconseguir ser una proposta de referència dins el circuit català, que anava més enllà de l'epicentre barceloní.

Actualment el FIMPT és el més veterà del tots els festivals de música folk de caràcter internacional que existeixen a Catalunya i a tot l'estat espanyol, i un dels més antics a nivell europeu. Va jugar un paper transcendental per posar la nostra música tradicional en contacte amb les del seu entorn, per donar a conèixer la riquesa de la música tradicional d'arreu, i per aconseguir crear al seu voltant un públic cada vegada més nombrós i fidel a la música d'arrel.

Els anys 80 i 90 van ser sens dubte l'època de major esplendor del FIMPT a tots nivells.

Desprès de més de 30 edicions, el panorama de la música tradicional i popular a Catalunya ha canviat molt profundament. La música tradicional és present no només en l'àmbit festiu i ritual, sinó també en nombroses programacions estables. Han aparegut i crescut festivals, trobades, artistes, formacions, escoles, i tota mena d'iniciatives al voltant de la música i la cultura d'arrel tradicional. En aquest context, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a organitzador del FIMPT, fa un exercici de redefinició i redimensió, d'acord també amb les circumstàncies econòmiques actuals.

Es parteix d'una clara voluntat de mantenir la marca FIMPT com una de les activitats culturals importants a la nostra ciutat, però també amb la intenció de tornar a ser una finestra oberta a tot el món i una eina útil i reconeguda per la música i els músics tradicionals catalans i internacionals, retornant als orígens que el van fer néixer.

La voluntat és donar nova vida al FIMPT amb un projecte estretament vinculat a tot allò que conforma el sector de la música popular tradicional de l'àmbit cultural català: intèrprets, creadors, promotors, entitats, escoles, grups i formacions de tota mena,... Un sector que es troba avui en plena efervescència, ple d'idees, de nous músics i companyies, de propostes artístiques i de cooperació nacional i internacional. El FIMPT es proposa actuar amb la màxima complicitat amb tot aquest sector, per al qual vol ser una eina de suport i promoció.

Així doncs, des del 2012 es treballa conjuntament amb una comissió de programació, es marquen unes línies artístiques i es dissenya un nou esquema per al FIMPT.

Entre els nous objectius destaquen el de ser una plataforma dedicada i destinada, per davant de tot, als músics, creadors i formacions; de reforçar el circuit català de música d'arrel i presentar propostes de fora dels circuits comercials; de mantenir totes les lletres de les sigles del Festival; la implicació local, d'entitats, associacions i col·lectius de la ciutat en l'organització i participació del festival; i finalment, ser una plataforma per als futurs músics, alumnes de l'Escola Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú i els alumnes de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).