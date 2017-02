El Museu de Curiositats Marineres torna a exhibir el peix espasa de Francesc Roig Toqués

El Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués, reobert el passat 16 de juliol en el nou emplaçament dins l'àmbit de l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú, exhibeix el peix espasa que formava part de les col·leccions reunides per l'ensinistrador de la famosa carpa Juanita, Francesc Roig Toqués.

La peça ha estat restaurada per Sandra Val, conservadora a l'empresa especialitzada ICNITA, que ofereix solucions i serveis integrals en els camps de les ciències naturals i l'arqueologia. El peix espasa pertany a l'espècie Xiphia Gladius, conegut popularment com "emperador", la carn del qual és molt apreciada. L'exemplar del Museu Roig Toqués fou pescat el novembre de 1985 a unes vint milles de la costa vilanovina pel quillat "Minguet de l'Arisó", del que n'era patró Salvador Pons Inglada, "Trompitas".

L'espasa mesura 70 cm, i el peix sencer amida 2,72 m de llargada. Fou subhastat a la Llotja de Vilanova i la Geltrú i adquirit pel col·leccionista, que va encomanar la tasca de dissecar-lo a un expert taxidermista de Barcelona, tot mantenint l'aspecte de l'estat natural.

L'escriptor i enigmista Màrius Serra, nebot de Francesc Roig Toqués, explica algunes anècdotes curioses del procés de taxidèrmia del peix espasa, recollides en el número 8 de la col·lecció Retrats publicat per l'Ajuntament de VNG coincidint amb el reconeixement públic i la concessió de la Medalla de la Ciutat l'any 1997 al polifacètic maquetista.

La pell del peix espasa és fina com el paper i s'esquinça fàcilment, aspecte que va complicar la feina del taxidermista: un treball delicat i pacient, realitzat amb un motlle d'escaiola per aconseguir el contramotlle exacte fins a trobar l'efecte de pell tensa i natural ben real. Els ulls del peix espasa acaben de crear aquesta sensació de realitat i vivesa: aquests ulls són una curiositat dins l'especificitat de la taxidèrmia que Roig Toqués coneixia gràcies a un rar catàleg d'ulls, fabricats a Alemanya, per a animals dissecats de tot el món.

Una font directa per documentar la pesca del peix espasa a les costes de Vilanova és l'article que va escriure el periodista vilanoví Josep Francesc Huguet Prats, publicat a La Vanguardia, el 19 de novembre de 1985, on es detalla l'alimentació, la modalitat de palangre i la duresa del treball del pescadors per capturar mar endins aquest animal marí considerat un dels més agressius i salvatges de la Mediterrània. Huguet també es feia ressò de la captura d'aquest gran exemplar a Vilanova, i de l'adquisició per part de Francesc Roig Toqués per mostrar-lo al seu museu.

A més d'aquest singular exemplar de peix espasa, el Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués ha incorporat altres elements, prèviament restaurats i adequats al nou emplaçament dins l'Espai Far. Així, han estat afegits alguns ossos de l'esquelet de balena que també penja del sostre, en concret els omòplats, els cranials anomenats nasals, i els maxil·lars.



Properament està prevista la col·locació d'alguns altres objectes originals de la col·lecció Roig Toqués, que completaran l'ambient original del gabinet de curiositats o cambra de meravelles que fou llegat per la família Roig Raspall a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.