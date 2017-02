Les Roquetes i Ribes ho tenen tot a punt per als seus carnavals

Les Roquetes i Ribes ja tenen tot a punt per gaudir dels actes carnavalescs que començaran aquest dijous i s’allargaran fins el pròxim dimecres 1 de març. La rua principal de Les Roquetes serà aquest divendres a la tarda i la de Ribes dissabte a la nit.

Les Roquetes

Però abans, aquest dijous a les 18 h, la merengada popular donarà el tret de sortida al carnaval de Les Roquetes. L’acte es farà a l’esplanada del Centre Cívic L’Espai on, a partir de les 19.30 h, tindrà lloc la gala de presentació del Rei Carnestoltes. Aquesta és una novetat d’aquest any, fins ara el Carnestoltes es descobria el dia de l’Arrivo però l’entitat Roquefestes ha volgut donar així més rellevància i protagonisme a aquesta cerimònia.

L’acte més destacat, l’Arrivo del Rei Carnestoltes i comitiva carnavalesca començarà divendres a les 19 h. Diverses carrosses i comparses iniciaran la rua a la plaça Llobregat i continuaran l’itinerari pels carrers principals fins a l’envelat. Allà se celebrarà el Ball de l’Arrivo amb la música del discjòquei Samuel Vaos. L’endemà a partir de les 17.30 h a l’envelat, els petits tindran el seu propi Ball de Carnaval a càrrec del discjòquei Alejandro C.

La tristesa irromprà la plaça Llobregat el dimecres 1 de març a les 18 h amb l’enterrament de la sardina, però l’espectacle i la sardinada popular pal·liaran el dolor del comiat del carnaval.

Ribes

El Rei Carnestoltes arribarà a Ribes el divendres a la tarda. A les 19.30 h, al carrer del pi, començarà la rua de benvinguda i en arribar a la plaça de la Vila el rei del carnaval proclamarà el seu discurs. Les carrosses i comparses continuaran el recorregut fins a l’Entitat Ger on hi haurà xatonada i festa amb discjòqueis. A la vegada, els Xulius organitzen un sopar amb xató a les 21.30 h i posterior ball amb El Duet, ambdós a l’envelat de Ribes.

Serà l’endemà dissabte a partir de les 16 h quan els petits prendran el protagonisme amb la rua infantil que sortirà de la plaça Marcer i acabarà al mateix lloc, en acabar hi haurà l’espectacle d’animació infantil Rikus. Després d’un breu descans, a les 22 h la disbauxa carnavalesca tornarà als carrers de Ribes de la mà de les comparses de mascarots i disfresses, la Rua principal farà un recorregut circular amb inici i final davant de l’Entitat Ger on es rebrà totes les carrosses i es farà entrega de la Perla del Carnaval. Tot estarà amenitzat per música i l’entrada serà gratuïta. Després de la Rua hi haurà Ball de disfresses amb música del discjòquei PIG a l’envelat de Can Puig.

La festa continuarà dilluns les 19.30 h amb la sortida de les comparses, el recorregut començarà a l’Entitat Ger i acabarà al mateix lloc on tindrà lloc el sopar (cal inscripció prèvia). El comiat del S.M Carnestoltes es farà dimecres 1 de març a partir de les 19 h, el recorregut començarà i acabarà al carrer del pi.