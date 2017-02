La pianista i compositora vilanovina Leonora Milà dóna la seva col·lecció de discos de Pau Casals

La pianista i compositora Leonora Milà dona una vintena de gravacions històriques del violoncel·lista Pau Casals a la Fundació Pau Casals. Entre les obres que s’han lliurat destaca una edició original en disc de pedra de 1936 del Concert en Si bemoll Major de Boccherini a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Ronald Landom i amb Pau Casals com a solista.

També hi ha un doble àlbum gravat entre el 1926 i 1928 al Kingsway Hall de Londres pel trio format per Casals, Thibaud i Cortot interpretant obres de Haydn, Schubert, Beethoven, Mendelssohn i Schumann. L’acte té, també, un component emocional important, ja que el pare de

Leonora Milà, Josep Milà i Casals, va ser un destacat violoncel·lista de l’orquestra fundada pel mateix Pau Casals. Josep Milà, a més, compartia el seu segon cognom amb Pau Casals, un fet que Milà recorda que «provocava nombroses bromes entre els dos, sobretot durant els assajos de l’orquestra. El meu pare sempre m’explicava que quan algú deia “a veure, on és el mestre Casals?” tots dos, fent broma, s’aixecaven al mateix moment».

Tot i la coincidència del cognom i al fet que tots dos fossin músics i violoncel·listes, Leonora Milà assegura que no hi ha cap lligam familiar. Sobre la donació, Milà creu que els seus discos de Pau Casals «han d’estar a la Fundació, és el lloc on els pertoca per al seu correcte manteniment i, també, per a què puguin ser consultats per particulars i estudiosos».

L’acte de donació va tenir lloc a la Vil·la Casals de Sant Salvador el divendres 17 de febrer a les 11 del matí i, a part de la pianista, hi van ser presents el director general de la Fundació, Jordi Pardo; la directora del Museu, Núria Ballester, i Josep Maria Escribano, membre del patronat i amic personal de Leonora Milà.