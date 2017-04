L’ajuntament de Sitges celebra l’acte de nomenament de cronista oficial a Joan Yll Martínez

Una iniciativa ciutadana, impulsada per l’historiador i escriptor Roland Sierra, va fer possible que el passat 20 de febrer, Joan Yll i Martínez fos nomenat, per unanimitat del ple municipal, cronista oficial de la vila.

El càrrec, amb “un fort simbolisme i un compromís altruista”, en paraules de l’Alcalde, Miquel Forns, suposa al mateix temps un reconeixement i l’encàrrec de mantenir viva la crònica local com una font històrica i també actual, doncs en el relat del cronista hi conviuen elements i narracions d’esdeveniments o costums d’abans, amb una visió actual, que no deixa de costat el present. És història viva.

Xavier Miret, arxiver municipal, va ser qui va presentar, durant l’acte, la figura que representa un cronista local, fent menció, que en aquest cas, el càrrec romania vacant des del traspàs, l’any 2000, de Rafael Casanova i Termes, anterior cronista. Una figura present en diversitat de municipi i ciutats, tant dels Països Catalans com de la resta de l’Estat espanyol.

Joan Yll i Martínez, per la seva banda, va ressaltar els agraïments a tothom que ha fet possible, no només el seu nomenament, sinó també la publicació de les seves cròniques a L’Eco de Sitges, recordant que “tot i les temptacions, tampoc he estat mai un cronista gaire crític”, i és que en els seus retrats del patrimoni immaterial i material de la vila, la seva és una visió la d’un observador que relata esdeveniments i biografies, apunts de la vida quotidiana que, a partir d’ara tornaran a estar recollits en una memòria anual.

Finalment, JYM, com es coneix la signatura de les cròniques de Joan Yll i Martínez, al setmanari sitgetà, ha manifestat una gran satisfacció per aquest nomenament honorífic, acceptant el repte “d’una feina agradable i engrescadora” en la que ja està treballant per a seleccionar el més destacat per la crònica anual.

Envoltat de familiars, amistats, ex alcaldes com Jordi Serra i Pere Junyent, autoritats i altres sitgetans i sitgetanes atrets per la singularitat i simbolisme de l’acte, Yll s’ha trobat envoltat d’un gran suport i un merescut reconeixement per a una ploma que fa ja 47 anys que va començar a narrar episodis de la vida local sitgetana, recollint anècdotes i costumari, rememorant esdeveniments i evocant petites grans històries.