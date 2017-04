El Tingladu 2017 reunirà Mala Rodríguez, Talco, Tomeu Penya i Oques Grasses

La desena edició del Tingladu comptarà amb els internacionals Mala Rodríguez i Talco com a caps de cartell, en un festival que es celebrarà al parc de Baix-a-mar del 20 al 23 de juliol. Can Pistraus ha revelat aquest divendres els detalls de la programació, assegurant que ha aconseguit crear "el cartell més important de la seva història". Al costat dels noms internacionals, el festival també comptarà amb artistes "mítics" de la música en català, com Tomeu Penya i Adrià Puntí, que es combinaran amb grups que triomfen en el panorama actual, com Aspencat, Zoo i Oques Grasses. El tret de sortida al festival el donarà, però, una programació centrada en els espectacles, que aquesta vegada guanyen presència amb The Pinker Tones, Leo Bassi i Guillem Albà i la marabunta.

Dijous 20 de juliol Can Pistraus obrirà el 10è Tingladu amb el xou familiar 'Rolf & Flor', on la formació The Pinker Tones enllaça la narració d'un conte amb temes musicals propis. La programació de caire familiar continuarà amb el concert de Lluís Gavaldà i Trau, que versionaran temes mítics dels Beatles, Kinks i Beach Boys, per donar pas a l'espectacle transgressor de Leo Bassi. La jornada inicial del festival la tancarà el vilanoví Guillem Albà i la marabunta amb l'espectacle estrenat recentment.

De cara a divendres 21 serà quan la música agafarà embranzida. Tot i que Can Pistraus ha apuntat que al juny desvetllarà alguns noms que manté com a incògnita, de moment ha anunciat les actuacions de Joana Serrat, Adrià Puntí, i la formació local La Brigada. Els vilanovins preveuen acomiadar-se dels escenaris amb aquest concert al Tingladu, fet que els organitzadors destaquen com un "orgull".

Mentrestant, dissabte arribarà la primera gran actuació internacional d'aquesta edició, amb els italians Talco. La resta del cartell de la jornada el completaran Tomeu Penya, Quimi Portet –que l'any passat va haver de suspendre el concert per culpa de la pluja-, i les bandes valencianes Smoking Souls i Zoo.

El Tingladu arribarà al punt i final amb l'andalusa Mala Rodríguez, que actuarà diumenge 23 de juliol, en un final de festa que també comptarà amb el grup de folk El Diluvi i els reivindicatius Aspencat, els quals precediran els dos últims concerts del festival: Oques Grasses i el polifacètic Miquel del Roig, que ja s'ha convertit en una icona per tancar els quatre dies de programació.

'Les nostres mans, el nostre capital'

Amb la presentació del cartell de la 10a edició, Can Pistraus ha volgut posar èmfasi en la "gestió independent" en què es basa l'organització del festival. Per aquest motiu, els impulsors han estrenat l'eslògan 'Les nostres mans, el nostre capital', amb el qual sostenen que es mantenen "fidels" als orígens de la primera edició, on predomina "la gratuïtat i el voluntariat, sense grans subvencions".

El muntatge del Tingladu compta amb un pressupost de 150.000 euros, segons va explicar l'organització el passat mes de març, assegurant que els diners provenen principalment dels ingressos que genera l'entitat amb el propi festival, sumat al suport de diverses empreses i comerços de Vilanova.