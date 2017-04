Mor als 70 anys el polifacètic Joan Collell, conegut popularment com a Pere Tàpias

El cantautor, radiofonista i gastrònom Pere Tàpias ha mort als 70 anys a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes. Natural de Vilanova i la Geltrú, Tàpias es deia en realitat Joan Collell i Xirau però va adoptar el sobrenom amb el seu primer disc. Va debutar en el món de la cançó el 1968 amb un single de dues cançons: 'La Tia Maria' i 'El Progressista'. El seu estil informal i irònic no casava amb la seriositat de la Nova Cançó –de fet, no va ser acceptat als Setze Jutges- però això no li va impedir de triomfar en solitari gràcies a àlbums com Si fa sol... (1976); 400 pendons (1979) amb la coneguda cançó 'La moto'; Passeig del Carme (1980) o Xàndals i barretines (1982). Tàpias va tocar diverses tecles i, un cop arraconada la cançó popular, va treballar al circuit català de Televisió Espanyola amb 'Què vol veure?' i a partir del 1993 a Catalunya Ràdio amb el clàssic espai 'Tàpias variades'. Molt arrelat a la seva ciutat, Tàpias també va ser durant 10 anys –entre el 2001 i el 2012- defensor de la ciutadania a Vilanova i la Geltrú.

Actualment, Pere Tàpias formava part de l'espai de cap de setmana 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, que ja li va dedicar un programa especial al Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú el maig del 2016, quan va fer 70 anys. Pròximament es farà un altre programa especial des de Vilanova i la Geltrú en el seu homenatge i per recordar la seva figura. Precisament, Pere Tàpies va interpretar les seves primeres cançons al Centre Catòlic de Vilanova als 18 anys, però no va enregistrar el seu primer disc senzill fins a finals dels 60, amb les cançons "La tia Maria" i "El progressista". Havia estudiat Dret a Barcelona, on va freqüentar ambients artístics, i durant una època va combinar la professió d’advocat amb recitals de cançó per tot Catalunya, ja amb el nom de Pere Tapias.

7 discos i 85 cançons

L’any 1973, va publicar el primer disc, "Per a servir-vos", en una època en què començava a portar la gorra que amb els anys es va convertir en un tret distintiu de la seva imatge. Més endavant, van arribar sis discos més, com "Si fa sol", "400 pendons" i "Passeig del Carme", amb temes com “El ventríloc”. En total, Pere Tapias ha publicat set discos de llarga durada, amb 85 cançons que barregen la crònica, la sàtira i la tendresa.

'Tàpias variades'

A partir de l'any 1985, Pere Tapias va deixar la música durant un llarg període de temps, i es va concentrar en la cuina i els mitjans de comunicació audiovisuals. A Catalunya Ràdio, hi va arribar el 1993, amb el projecte 'Tapias variades', que s’emetia diàriament de 18.00 a 19.00 hores, en un format de programa cultural i gastronòmic que es basava en la participació i la complicitat dels oients. A partir d’aquest moment, es va convertir en una de les cares i les veus més populars de la ràdio.

Algunes de les claus del seu èxit van ser la proximitat amb el oients, la capacitat de generar empatia, tant en directe com a la redacció, i saber combinar la cuina de mercat i casolana amb els noms emergents de la nova cuina catalana. Per a ell, mai van tenir un no els xefs més destacats de la gastronomia del país, com tampoc el van tenir els principals crítics gastronòmics, ni els enòlegs i els productors de vins del país. Un cop consolidat el 'Tapias variades' en horari de cap de setmana, a finals de la dècada del 2010 s’incorpora dins el magazín dels dissabtes i diumenges a Catalunya Ràdio. En les diverses etapes a 'El suplement', va compartir complicitats i antena amb realitzadors com Tatiana Sisquella, Sílvia Cóppulo i, en els últims anys, amb Ricard Ustrell.

Pregoner, escriptor i periodista

El seu amor per la paraula i la cuina també el va portar a fer pregons i xerrades arreu de Catalunya, i a publicar llibres com "Cuines, barques i fogons", "Plats de festa" o el recull "Poètiques variades". També va treballar en altres mitjans com el canal català de Televisió Espanyola a Sant Cugat fent el programa “Què vol veure” (1983-1988) i els espais de cuina “Afamats” i “La Factoria” a Ràdio 4. En premsa escrita, va col·laborar al diari “Avui”. Més endavant, el 2004 va estrenar una sèrie de programes per a les televisions locals de Catalunya amb el títol “Tapias a la carta”.

Va ser la primavera del 2016, quan Pere Tàpias va complir 70 anys, que l’equip d’“El suplement” li va retre homenatge al Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, on van ser presents amics, músics i cuiners que el van ajudar a bufar les espelmes. Més recentment, després d’unes setmanes de baixa, va tornar a “El suplement” el 26 de febrer, coincidint amb Sant Medir. Enmig d’una gran rebuda per part dels companys i oients, va arribar fent el que ja havia convertit en una tradició: llançar caramels per a tothom. El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha valorat la figura del gastrònom, cantautor i company Pere Tapias i ha destacat que “Tàpias va tenir la capacitat de connectar i superar qüestions generacionals”.