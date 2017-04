Santi Vila, sobre Pere Tàpias: "Era una persona compromesa amb la cultura popular en totes les seves expressions"

El conseller de Cultura, Santi Vila, ha lamentat la mort del cantautor, radiofonista i gastrònom Pere Tàpias als 70 anys i ha afirmat que s'ha perdut "un referent" per als catalans. "Es tracta d'una notícia molt trista. Era una persona que exhibia molta humanitat i compromís amb la cultura popular en totes les seves expressions, des de la gastronomia fins a la música", ha assegurat Vila en declaracions a l'ACN. "En definitiva, reverenciava la vida contínuament", ha reblat Vila. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, també s'ha sumat a les mostres de condol per la pèrdua de Pere Tàpias. "Tot el meu afecte a la família del gran Pere Tàpias, i també als seus companys. Trobarem a faltar la teva bonhomia! Descansa en pau", ha piulat Puigdemont al seu compte de Twitter. "Ens ha deixat Pere Tàpias però no l'oblidarem mai. Sempre seràs amb nosaltres", ha afegit també a les xarxes socials el vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras.