Els Bordegassos coronen el primer quatre de vuit de la temporada

Primera aleta de vuit pisos de la temporada per als Bordegassos de Vilanova, que aquest diumenge a la diada del seu 45è aniversari van carregar el quatre de vuit. La diada de Sant Jordi, que va comptar amb la participació dels Nens del Vendrell, els Castellers de Barcelona i la Colla Joves Xiquets de Valls, va permetre veure sis castells de vuit i una plaça de la Vila amb molt ambient casteller i presència de públic.

Els Bordegassos van apostar per obrir plaça amb el quatre de vuit, que es perfilava com el principal objectiu del dia. Tot i el contratemps d'haver de substituir a darrera hora l'enxaneta del castell, el carro gros es va enlairar amb molt bones sensacions i bon ritme. La quadratura es mantenia, la pinya estava ben lligada i la canalla pujava amb molta determinació. El castell es va carregar amb rapidesa, i tot feia indicar que es podria descarregar. Però una petita relliscada d'un component del pom de dalt va sorprendre el tronc, que es va acabar trencant sense arribar a tenir temps de presentar batalla. Era el primer castell de vuit al pis de dosos per a Lídia Couso i Ona González, mentre que també era el primer a quints de Nerea Ribera.

A segona ronda els de la camisa groc terrós van mantenir el programa previst i van afrontar per primer cop a Vilanova el nou de set. Un castell que fins avui només havien intentat (i descarregat) un cop a la història, al Concurs del 2014. L'estructura també va pujar amb bones sensacions, tot i que un problema de coordinació als poms de dalt va fer desmuntar un castell que no els presentava cap complicació. El més sorprenent del dia va ser el cinc de set desmuntat en ronda de repetició. Un castell que el dia abans, a la prèvia, els vilanovins ja havien descarregat per tercer cop el 2017, els quedava desmuntat. La dinàmica de la diada s'havia complicat.

Per completar les rondes de castells, els Bordegassos van descarregar el quatre de set amb l'agulla. La pujada del menut aixecador, enxaneta després al pilar, va ser molt aplaudida per la plaça, que va premiar la seva constància malgrat les dificultats. Un pilar de cinc va segellar la diada.

Els Nens del Vendrell i els Castellers de Barcelona van signar la clàssica de vuit. Els vendrellencs van obrir la diada estrenant el primer tres de vuit de l'any, que van brodar, i van seguir amb el quatre de vuit i la torre de set, més tres pilars de quatre. Els Castellers de Barcelona van obrir amb la torre de set i van continuar descarregant el tres i el quatre de vuit. En tots casos, amb molta solvència. La Colla Joves Xiquets de Valls va obrir plaça amb el cinc de set. A segona ronda va desmuntar en primera instància el quatre de vuit, però a la repetició el van descarregar. Van tancar la diada amb la torre de set. Per als vallencs, aquesta era la primera diada de l'any amb castell de vuit.

A plaça també hi va actuar la Nova Muixeranga d'Algemesí, que va compartir tot el cap de setmana amb els Bordegassos de Vilanova. Els de la Ribera Alta van oferir una actuació completa a la diada prèvia, de dissabte a la tarda a la plaça de les Neus, i diumenge també es van exhibir a la plaça de la Vila, amb construccions a l'inici de la diada i a la ronda de pilars. El maig de l'any passat els Bordegassos van portar els seus castells fins a Algemesí i la Nova Muixeranga els ha tornat la visita durant els actes del 45è aniversari. La seva estada a Vilanova ha estat possible gràcies a la generositat de l'Institut Joaquim Mir de Vilanova, que ha cedit les seves instal·lacions per a l'allotjament dels valencians i per celebrar-hi el sopar i dinar de germanor. A la cita també s'hi van sumar membres de la Conlloga de Castelló i la Muixeranga La Torrentina. Dues entitats que també mantenen una molt bona relació amb els Bordegassos.

A l'actuació prèvia de dissabte, els Bordegassos van descarregar tres pilars de quatre de dol, el quatre de set, el cinc de set, el tres de set i el vano de cinc.