Els Xicots s’apunten el primer 9 de 7 del seu historial

Els Xicots de Vilafranca han viscut una gran diada d’inici a Vilafranca, en què s’han anotat un nou castell a la seva trajectòria, el 9 de 7. Aquesta, però, no ha estat l’única bona notícia de la jornada, ja que avui s’ha vist també el primer 3 de 8 vermell de la temporada, així com el segon 4 de 8. La colla vilafranquina ha actuat en el marc de la diada de Sant Jordi, a la plaça del Penedès, acompanyada dels Castellers de Castelldefels, els Minyons de l’Arboç i la Colla Castellera Jove de Barcelona.

Els Xicots han obert plaça amb ganes de prendre les mides al “pare dels castells”, que aquesta temporada presenta diversos canvis en el tronc respecte de l’any passat. El primer 3 de 8 de l’any ha pujat nerviós, però s’ha pogut defensar i completar. Era un bon inici de la diada, que ha continuat amb el 4 de 8. El carro gros s’ha mostrat sòlid i s’ha descarregat amb solvència.

Els de la camisa vermella han deixat per a la darrera ronda el caramel de la jornada, el 9 de 7, un castell nou per als Xicots, que la colla ha preparat especialment per avui. Ha estat un 9 de 7 amb una sola anxaneta, que s’ha executat sense dificultats aparents. Per acabar, els vermells han alçat 6 pilars de 4, que han estat un premi per a la canalla.

La propera actuació dels Xicots de Vilafranca serà el diumenge 7 de maig a Torredembarra, just una setmana abans de les Fires de Maig de Vilafranca. Diumenge que ve la colla celebrarà la cursa de l’Espardenyada, activitat inclosa en el programa del 35è aniversari. La marxa, amb un recorregut de 5,6 km, passarà pels indrets on els Xicots han assajat al llarg de la seva història i caldrà fer-la amb espardenyes de set vetes. Començarà a les 12 h des del local de la colla, Cal Noi-Noi.