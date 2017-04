Doble actuació dels Falcons de Vilafranca per obrir la temporada

Després d’un inici d’any amb força canvis, amb una remodelació de la junta que ara està encapçalada per David Serrano, i també de la tècnica, que ha passat a mans de Miquel Cusiné, els Falcons de Vilafranca portaven el seu treball d’assaig a plaça el passat divendres 21 d’abril, quan van participar en la inauguració de la remodelada Plaça de la Vila de Montgat. La idea era la de començar a agafar sensacions sobretot de cara a l’actuació més forta del cap de setmana, que havia de ser l’endemà. Van descarregar l’Escala de 9, la Pira 5x5, una Piràmide Drets de 4 i diversos Pilars de 3.

Dissabte a la tarda es celebrava la XVI Trobada Nacional de Falcons, la trobada de colles falconeres, una de les cites importants de la temporada i que aquest any arribava més aviat que mai ja que la colla organitzadora, la de Piera, la va voler fer coincidir amb la Fira del Sant Crist.

L’actuació va consistir en un cercavila en el que es va realitzar un 3 de 6, una Torreta, diversos Pilars de 3 i Ventalls, i la posterior actuació a la Plaça del Gall Mullat, en la que la colla vilafranquina hi va plantar un Pilar de 5 aixecat per sota, que pinta molt bé per pujar-li un pis, una Escala de 9 i una Pira 6x5. La trobada va finalitzar amb una aixecada conjunta de totes les colles en la que els vilafranquins hi van fer una Escala de 7 i un Pilar de 4 simultanis, i amb un sopar conjunt.

Els falcons no tornaran a actuar fins a principis de maig quan es desplaçaran a Maials, a la comarca del Segrià.