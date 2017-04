Es fa públic el nom dels artistes que exposaran a la Biennal d’arts plàstiques i visuals

El passat 13 de març, el Jurat de la Biennal d’arts plàstiques i visuals va fer el veredicte dels artistes que exposaran la seva obra en la mostra que s’inaugurarà el divendres 28 d’abril, a la Sala Portal del Pardo del Vendrell.



El jurat especialitzat està format per:

Anna Maria Guasch, catedràtica d’Història de l’Art de la UB i crítica d’art especialitzada en art contemporani.

Jordi Ribas, treballador cultural.

Josep Miquel García, director de la Fundació Apel·les Fenosa.

Ramon Sicart, galerista.

Camil·la Pérez, membre de l'Ardhara, ceramista i presidenta de la Comissió d'Art del Vendrell.

Aura Gumà, seleccionada a la Biennal d'Arts Plàstiques i visuals 2015.



Els artistes seleccionats són:

Marta Bosquet, del Vendrell.

Jordi Cabestany, de Vilafranca del Penedès.

Roser Blanch, de Vilafranca del Penedès.

Carlos Ruiz, de Vilanova.

Aileen Hamilton, de Sant Pere de Ribes.

Sara Bonache, de Vilanova i la Geltrú.

El passat mes de gener, l’Associació Ardhara i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell van convocar la segona Biennal d’arts plàstiques i visuals per potenciar la difusió de la creativitat emergent al Penedès i Garraf i descobrir artistes plàstics i visuals.

D’aquesta manera, el Vendrell agafa el relleu de la primera convocatòria del 2015 que va tenir lloc a Vilafranca del Penedès, coincidint amb el fet de ser Capital de la Cultura Catalana, i que va culminar amb l’exposició col·lectiva dels artistes seleccionats a la Capella de Sant Joan.

Aquesta Biennal té com a objectiu recuperar i actualitzar l'esperit de les Exposicions d'Art del Penedès que es feien als anys 20 del segle XX en diferents ciutats de l'Alt i Baix Penedès i el Garraf. Amb aquest mateix esperit, durant els anys 1987, 1991 i 1995 un grup de joves d'artistes del Penedès van ser seleccionats per a formar part d'una convocatòria promoguda per diferents ajuntaments i altres institucions democràtiques amb el nom d'Ardhara. La convocatòria va aplegar artistes no professionals de les arts plàstiques i visuals de diferents municipis del Penedès: El Vendrell, Sant Pere de Riudebitlles, Vilafranca del Penedès, l'Arboç, Sant Sadurní d'Anoia, Gelida, Vilanova i la Geltrú, etc... amb l'objectiu de mostrar de manera conjunta l'art emergent del moment.

L’any 2012, diferents artistes que van participar en l’Ardhara es van reunir i organitzar per constituir una entitat estable i promoure l’art contemporani que s’està creant al nostre territori. I una de les seves principals iniciatives és la convocatòria d’una Biennal d’Arts Plàstiques i Visuals.