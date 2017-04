Vilanova posa en marxa un tíquet únic per accedir als museus de la ciutat

El proper 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, es posa en marxa el tiquet de museus de Vilanova i la Geltrú. Es dirà "ticketmuseusvng", i tindrà un format de carnet que permetrà l'entrada a tots els museus de la ciutat pel preu reduït de 10 euros. Tindrà una validesa de 6 mesos des de la seva adquisició, i es podrà adquirir a tots els museus de la ciutat i a les oficines de turisme de VNG.

La regidora de Cultura, Teresa Llorens, ha destacat "la necessitat de fer una difusió conjunta del ric patrimoni museístic que té la nostra ciutat. Tenim 7 equipaments molt diferents entre ells, però que es complementen, i que expliquen la història de Vilanova i la Geltrú".

En el mateix sentit s'expressava el president de l'Àrea de Cultura i Patrimoni del Consell Comarcal del Garraf, Xavier Grau, que recordava que "tothom qui faci aquest recorregut pels diferents museus podrà veure la història de les grans famílies que havien viscut a la ciutat, com els Papiol o els Cabanyes".

Per la seva banda, la directora del Museu del Ferrocarril, Pilar García, remarcava que "Vilanova és una ciutat de museus, i el nostre patrimoni és la nostra història. Aquest tiquet és una molt bona eina per al turisme familiar i cultural que volem que s'apropi a la nostra ciutat".



El tiquet dels museus ha estat impulsat des de l'Ajuntament, i hi estan implicats 7 museus: els de gestió municipal (Museu Víctor Balaguer, Museu Romàntic Can Papiol, i Torre Blava - Espai Guinovart, gestionats per l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer; a més de l'Espai Far i el Centre d'Art Contemporani La Sala, gestionats directament per l'Ajuntament); el CIRMAC, Masia d'en Cabanyes, gestionat pel Consell Comarcal del Garraf; i El Museu del Ferrocarril de Catalunya, gestionat per la Fundación de Ferrocarriles Españoles.

El principal objectiu del tiquet és millorar la difusió del patrimoni museístic local, posant de relleu la seva varietat, fent la cultura accessible a tothom.