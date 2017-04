Miqui Puig, Intana i Grooveroger tancaran el Vida 2017

El Vida ha revelat aquest dimarts al vespre els artistes que tancaran l'edició d'aquest any. Miqui Puig & ACP, Intana i Grooveroger seran els encarregats de posar punt i final al festival que s'allargarà del 29 de juny al 2 de juliol als boscos de la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. La recta final la completaran una sessió de DJs i un espectacle secret. Aquestes confirmacions se sumen al reguitzell de noms ja anunciats durant els darrers mesos, com Fleet Foxes, Flaming Lips i Phoenix. A hores d'ara, quan falten dos mesos per l'inici del festival, l'organització ha posat a la venda els últims 1.000 abonaments.

La resta d'artistes i bandes que completen el cartell del Vida 2017 són, entre altres, Devendra Banhard, Jagwar Ma, The Magician, Guadalupe Plata, i Warpaint i Dr Dog. Pel que fa a les bandes nacionals, el festival comptarà amb Rosalía i Raül Refree, Joan Miquel Oliver, John Tabalot, Pau Vallvé i també acollirà el retorn de La Iaia.

Paral•lel a aquesta programació, el festival comptarà per primer cop amb el VIDA CLUB, on actuaran fins a 16 DJ residents a clubs i festivals nacionals i internacionals, alhora que també hi haurà un espai per a les bandes participants al Projecte Prisma. Es tracta d'una iniciativa col•laborativa entre diversos festivals per donar veu a bandes emergents formades per joves menors de 23 anys.