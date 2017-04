El periodista Alfred Picó exposa a Vilafranca les claus per aconseguir una bona comunicació

El periodista Alfred Picó ha pronunciat aquest dimarts la setzena conferència del cicle Desenvolupa’t. Amb el títol Tu també pots ser un bon comunicador, Picó ha assenyalat la importància de la comunicació: “és fonamental saber comunicar bé. Tant a nivell personal, com professional, perquè la comunicació ens aporta imatge”.



Alfred Picó és llicenciat en Ciències de la Informació, escriptor i professor de comunicació, especialitzat en periodisme cultural. Ha treballat als principals mitjans de comunicació de Catalunya, en ràdio, televisió i premsa, i és creador de cursos de comunicació oral, escrita, digital i positiva que imparteix des de fa anys amb gran èxit a empreses, escoles, universitats i administració pública. Autor de nombroses publicacions, destaquen dos assajos per millorar la comunicació: El Mètode Picó per parlar en públic i 100 idees per ser un gran comunicador.



Alfred Picó ha ofert en una sessió a l’edifici de l’Enològica de Vilafranca les claus per ser un bon comunicador. Alguns dels consells que ha assenyalat passen per “ser tu mateix quan parles, no has de voler canviar de personalitat. Assajar molt i no improvisar. I ser una mica creatiu, evitant discursos llargs i avorrits”.



El regidor de Promoció Econòmica, Joan Manel Montfort, ha presentat la conferència, destacant l’interès que desperta el cicle Desenvolupa’t que programa una oferta variada en temàtica i formats. “Hi ha molta gent interessant amb moltes coses a dir” i afegia que “en aquest cas, es parlarà del món de la comunicació. Un bon projecte s’ha de saber explicar bé i en aquesta sessió es donaran eines per fer-ho amb èxit”.



Desenvolupa’t és un programa de conferències per al desenvolupament empresarial i professional, organitzat des del 2012 pel Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca. Dirigides per ponents de diferents àmbits i edats, l'objectiu del cicle és el d'aportar optimisme i eines de desenvolupament a professionals, empresaris i emprenedors.