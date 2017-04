Els Falcons de Vilanova obren la temporada amb una actuació doble

Aquest passat cap de setmana, els Falcons de Vilanova i la Geltrú han encetat temporada amb una actuació doble. Dissabte 22 d’abril van participar a la XVI Trobada Nacional de Colles de Catalunya, que aquest any es va celebrar a Piera. L’acte, que va començar als voltants de les 6 del vespre, va arrencar amb dues cercaviles simultànies per acabar confluint a la plaça del Gall Mullat, on cada colla va fer una petita exhibició sobre l’escenari. Ja a peu de plaça, l’actuació va finalitzar amb la tradicional figura conjunta de totes les colles participants.

Al dia següent i amb motiu de la diada de Sant Jordi, els vilanovins van fer la seva segona actuació però aquesta vegada a casa. Uns setanta membres van dur a terme un total de 8 figures sobre l’escenari muntat a la Plaça de Vila. D’entre les figures realitzades cal destacar el primer Capdil 8x9 i la primera pira per sota d’aquesta recent inaugurada temporada.

A més a més, al llarg de l’actuació, acompanyada igual que el dia anterior pel grup de grallers vilanovins Clau de Mar, es va poder veure:

- Fòcking de 8 puntes i 2 Pilars de 3 al mig

- 2 Tripires de 7 amb Pilar de 3 al mig

- 4 Vols de 3 simultanis

- 3 Ventalls girats

- 5 Pilars de 3, 4 d'ells acabats en Cristo.

- Pilar de 4 aixecat per sota, net.

Els de la faixa blava han començat una temporada que els permetrà poc descans. La propera actuació de la colla serà el 27 de maig al Festival d'Arts Escèniques de Martorelles, seguida de prop per la III Trobada de Balls Popular que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú el 3 de juny.