Neix a Sant Pere de Ribes el projecte circense de la Carpa Revolució

Neix la Carpa Revolució, un projecte situat a Sant Pere de Ribes que explora les arts escèniques, circenses i performatives com a motor per a la transformació social, amb la voluntat de realitzar activitats de forma permanent. Per tal de donar a conèixer la proposta, el col·lectiu Fes + Chapeau organitza, amb la col·laboració i suport de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, un festival de presentació els dies 27, 28, 29, 30 d'Abril i 1 de maig al pati de la Masia de Can Puig, amb 21 companyies i 12 concerts. Entre molts altres espectacles es podrà gaudir de l'estrena a Catalunya de "L'arquitecte i l'emperador d'assíria" de la Cia. Tshock; l’estrena de “Pulso” de la companyia resident Atempo Circ i de "Mr. Arlet" de Moi Jordana; i Chotokoeu amb els seus ritmes tradicionals àrabs, skà i balcànics.

Després de la bona acollida de les 4 edicions del Festival Internacional d'arts Escèniques de carrer, Fes+Chapeau assumeix un nou repte adquirint una carpa de circ pròpia amb la voluntat de desenvolupar residències de creació, programes de suport i d'assessorament per a artistes, així com promoure noves formes d'aprenentatge, coneixement i creixement humà entre la infància i l'adolescència com el projecte “de l’escola al circ i del circ a l’escola”.

Així la Carpa Revolució es presenta amb la convicció de captar l'atenció i els cors de tot aquell públic que cregui en el projecte i que es vulgui fer soci del projecte, amb avantatges com descomptes a totes les activitats programades durant l'any, la participació de manera activa en la presa de decisions, a més de realitzar projectes lligats a la difusió cultural en un espai de trobada i col·laboració.

La carpa té una planta de 30 metres de diàmetre, una capacitat per 640 espectadors asseguts i 1.000 en format concert, comptant amb una estructura especialitzada per desenvolupar espectacles de trapezi volant i les diferents disciplines circenses.

La Carpa Revolució obre les portes a la il·lusió, la màgia i la creació com a eines per a la construcció d'altres mons possibles i convida a tothom a participar per començar aquesta revolució.